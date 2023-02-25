Весна на Закарпатті чарівна – природа просинається, дерева, поля і галявини починають квітнути. Ужгород тоне у ніжному рожевому цвіті магнолій, а потім сакур. Така навколишня краса і затишок у готелях та сільських садибах, поєднаний зі смачною місцевою кухнею, – найкращий варіант для відновлення сил і перезавантаження українців. Невелика відпустка на Закарпатті навесні, або ж просто вікенд, точно додадуть кожному позитивної енергії. Бо тут, особливо у горах, можна насолоджуватися спокоєм і дихати на повні груди чистим повітрям.

Де та як можна відпочити цієї весни на Закарпатті, скільки це коштуватиме та де варто побувати і що побачити, Фактам ICTV розповів туризмознавець, керівник Туристично-інформаційного центру Турінформ Закарпаття Олександр Коваль.

– Зима на Закарпатті завершується плюсовою температурою, що негативно впливає на діяльність гірськолижних курортів. Тому нині не слід очікувати розширення сезону катання на лижах. Наразі гарантовано насолодитися засніженими схилами лижники і сноубордисти можуть лише на Драгобраті. Там досі мороз і сніг, а це сприяє лижникам, – каже експерт.

Відпочинок на Закарпатті навесні може бути доволі різноманітним і подарує кожному чимало приємних вражень. Туристів о цій порі тут небагато, ціни на відпочинок не зростатимуть.

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Основний потік гостей Закарпаття – це транзитні візитери, які прямуватимуть із різних областей України до країн ЄС та у зворотньому напрямку. Багато хто з них обирає послугу проживання та харчування.

– Якщо говорити про ціни на проживання, то на сьогодні ми не очікуємо на їх зростання. Якщо обирати проживання у сільському туризмі, доба у затишній садибі обійдеться від 150 до 750 грн. Дорожча ціна, зазвичай, у тих садибах, що пропонують кращу якість та різноманітність послуг. Також більше доведеться заплатити за кімнату чи будиночок, розташований поруч із популярними місцями відпочинку. А це – термальні басейни та санаторії. Готелі пропонують послуги проживання за ціною від 750 до 2,5 тис. грн за добу. Вартість тут теж залежить від їхнього розташування поруч з популярними напрямками та спектру послуг, які вони пропонують, – переконує Олександр Коваль.

Місця у готелях та у сільських садибах є. Ті заклади проживання, що надають послуги довготривалого перебування, де проживають працівники релокованих підприємств, можуть розраховувати на кращий показник завантаження номерів.

Цієї весни користуватимуться попитом ті заклади, де можна проводити різноманітні програми відновлення сил, йога-тури, тури для реабілітації та психологічного відновлення жінок, дітей та чоловіків. Популярними будуть короткі подорожі та вікенд-тури.

Популярними є поїздки до екологічних місць. А це територія Національного природного парку Синевир. Саме там розташована перлина Закарпаття, найвисокогірніше озеро України – Синевирське. А також колоритне село Колочава, де одночасно створено аж 10 різноманітних музеїв. На Міжгірщині є водоспад Шипіт, курорт Пилипець, реабілітаційний центр бурого ведмедя та найсмачніші токан і ріплянка. Це оригінальні місцеві страви, які подають із овечою бринзою.

Берегівщина приваблює туристів термальними водами. Тут є кілька комплексів із басейнами, наповненими цілющою термальною водою. Традиційно популярними є закарпатські чани. Для любителів релакс-відпочинку підійдуть SPA-процедури. На території закарпатських курортів є чимало комплексів, що пропонують масажі, обертання та пілінги. Є бані та сауни. Вони найкраще розслаблюють організм після пішої прогулянки горами.

Якщо комусь не хочеться підніматися на схили пішки, зробити це можна на підйомнику. У Пилипці він доставить усіх охочих на гору Гимба. Краєвиди тут зачаровують.

На Закарпатті туристи знайомляться з унікальною місцевою кухнею. Вона тут інтернаціональна і самобутня. Кулінарний туризм тут постійно розвивається і має чималий попит. Бо кожна закарпатська страва – надзвичайно смачна. Обід чи вечеря може обійтись у середньому в 150 грн на людину. Все залежить від уподобання гостей. Ціни на харчування теж не змінилися.

На Закарпатті навесні сподіваються на активізацію послуг із організації походів у гори, тривалістю до одного дня. В області є п’ять клубів піших туристів, що пропонують щотижневі програми походів. Це хороша нагода не лише побачити нові та цікаві місця, але й відволіктися від щоденного стресу та зарядитися доброю енергією. За такий похід доведеться сплатити 1 тис. грн – ціна залежить від маршруту та місця розташування.

Через війну складною залишається ситуація з попитом на екскурсії. Таких замовлень небагато, а це негативно впливає на стабільність роботи у екскурсоводів. Тому вони продовжують активно волонтерити. Дехто вже навіть змінив роботу. Замовниками на їхні послуги переважно є організації, що виконують проєкти для ВПО.

Втім, зростання попиту на екскурсійні послуги та появу більшої кількості турів з-за меж Закарпаття тут очікують у другій половині весни – із середини квітня та у травні. Бо саме у цей час тут квітнутимуть магнолії, сакури та нарциси. Зросте кількість турів до популярних квітучих місць – Ужгорода та Долини нарцисів.

Зацікавити відпочивальників можуть і візити до краєзнавчих музеїв в Ужгороді, Мукачеві та місті Перечин, етнографічних музеїв в Ужгороді та Колочаві. Тут пропонують нові експозиції та програми.