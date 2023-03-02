Цієї весни, як і минулої, через повномасштабну війну багато українців не зможуть дозволити собі відпочинок за кордоном. Тож ті, хто матиме час на нього, ймовірно, оберуть для себе красиві та затишні місця України. Ми поспілкувалися з директором туристичного агенства Максимом Жуковським і з’ясували, де краще відпочивати цієї весни в Україні, щоби було активно, цікаво, бюджетно та безпечно.

Нині звична географія відпочинку змінилася – люди їдуть відпочивати переважно на захід України. Тож пропонуємо вам найпопулярніші місця для вікенду.

Весняний відпочинок на Закарпатті 2023: умови та ціни

Саме Закарпаття нині найтоповіший напрямок для весняного відпочинку. Там є все для того, щоб ідеально провести свій час – водоспади, озера, а ще замки, термальні води, колоритна місцева їжа та закарпатське вино.

Зараз дивляться

– Цікаво те, що тільки на Закарпатті немає комендантської години. Відповідно, люди можуть відчути тут свободу. А про традиційні страви та вина Закарпаття і так нема що розповідати. Всі про це знають. До того ж, клімат Закарпаття також трішки інший. Там завжди тепліше, – говорить Максим Жуковський.

До того ж саме на Закарпатті можна провести відпочинок або спокійно, насолоджуючись неймовірними краєвидами, або активно. Турагенти радять у список зупинок внести водоспад Шипіт. Він розташований за 10 км від залізничної станції Воловець і за 6 км від села Пилипець Міжгірського району Закарпатської області.

Не менш цікавий об’єкт найбільше озеро Карпат – Синевир. А ще Закарпатська область відома своїми прекрасними замками.

– У Мукачеві на Замковій горі височіє величний замок Паланок. На прогулянку замком краще виділити весь день. Також варто відвідати ще один – мисливський замок графа Шенброна, який розташований у селі Карпати Мукачівського району. Особливістю цієї споруди є дотримання астрономічних принципів. Дослідники кажуть, що у замку є рівно 365 вікон, що означають дні року, на для високосного – у замку є ще одне вікно, замуроване, – розповідає директор турагенства.

А ще на Закарпатті можна оздоровитися на термальних водах. Для цього варто поїхати у Берегове чи Косино.

Щодо вартості відпочинку на Закарпатті, то три дні обійдуться орієнтовно у 2700 гривень.

– Сюди входить проїзд, проживання та супровід гіда. Тур вихідного дня насичений. Зранку до вечора ми їздимо і бачимо багато об’єктів. Якщо людина поїде сама на машині – вона точно стільки об’єктів не відвідає. Додатково доведеться ще сплатити за вхідні квитки. За три дні, у середньому, за всі об’єкти наш турист платить 1300 грн – це і вхід в замки, і до термальних вод, і до водоспаду Шипіт. Це ціна загальна, – наголошує Максим Жуковський.

Ціни на найпопулярніші локації Закарпаття:

озеро Синевир – 60 грн, діти – 30 грн;

долина вовків – 50 грн;

буйволина ферма – 50 грн вхід№;

дегустація буйволиної продукції (на вибір молочна чи м’ясна) – 80 грн;

термали Теплі води (за 2 год): дорослі – 250 грн, діти до 140 см – 100 грн, діти до 3-х років – безкоштовно;

водоспад Шипіт: загальний – 20 грн, діти до 10 років – 10 грн;

катання на джипах на Пилипці – 300 грн., діти до 12 років – 250 грн, діти до 6 років – безкоштовно

Крім того, варто врахувати витрати на харчування. Сніданки коштуватимуть від 100 грн і вище, гарна вечеря – від 150 грн і вище. Ціна залежить від бажань та уподобань відпочивальників.

Весняний відпочинок на Дністрі 2023: умови та ціни

Саме на Дністрі є унікальна можливість порибалити, поплавати на човнах і відвідати неймовірні місця навколо. Недарма Дністровський каньйон входить до семи природних чудес України. Неподалік можна відвідати Хотин, Кам’янець-Подільський і Чернівці.

– Ці міста мають багато архітектурних пам’яток. А Дністер – це природний відпочинок. Можна взяти байдарки, поселитися на березі річки. Туристів місце приваблює фантастичними краєвидами Бакоти та, звісно, залишками скельного монастиря. Тут збереглися кілька печер і ніші від поховань ченців. Поруч є три джерела з цілющою водою, – розповідає Максим Жуковський.

Один із популярних турів – Чудеса Поділля і Буковини та Бакота. Під час триденної поїздки запланована екскурсія по Чернівцях – турецька площа, алея зірок. А ще побуваєте в архітектурній перлині Чернівців – колишній резиденції православних митрополитів Буковини та Далмації.

Серед інших зупинок – одне з семи чудес України – Хотин. Хотинська фортеця досі вражає високими 40-метровими стінами, 65-метровою криницею і чудовою панорамою Дністра та просто перехоплює подих від перших хвилин перебування.

Ціни на вхідні квитки в екскурсійні об’єкти:

Кам’янецька фортеця: дорослий – 100 грн, дитячий – 50 грн;

Хотинська фортеця: дорослий – 80 грн, дитячий – 40 грн;

Чернівецький університет: дорослий – 60 грн, студенти – 30 грн, учні – 20 грн;

екологічний збір Бакота: дорослий – 35 грн, дитячий – 25 грн;

круїз по Дністровському каньйону – розбивається на групу.

Загальна вартість туру становитиме 2 950 гривень (проїзд, проживання і послуги гіда включені в ціну).

Весняний відпочинок на Прикарпатті 2023: умови та ціни

Актуальний напрямок Прикарпаття – в межах Івано-Франківської області. Традиційно – Яремча, Верховина, Драгобрат і Буковель. До того ж, іще впродовж двох тижнів буде актуальним гірськолижний відпочинок.

– Ці курорти добре адаптувалися до реалій сьогодення. У них у разі відключення світла працюють генератори, та й чимало різних розваг там є. До того ж, там теж є куди поїхати і що подивитися. В Яремчі – скелі Довбуша, карпатський трамвайчик, – каже директор турагенства.

Популярне місце – Верховина. Подивитися там можна не тільки місцеві пам’ятки природи, а й найбільшу велич України – гору Говерлу. Для любителів активного й екстремального відпочинку на річці Чорний Черемош регулярно проводяться сплави. Серед того, що там подивитися варто обов’язково – високогірне озеро Марічейка, завдовжки 45 метрів і завширшки 88 метрів, розташоване більш ніж на півтора кілометра над рівнем моря.

До того ж, нині турагенства пропонують чимало цікавих і пізнавальних турів. Наприклад Чари Карпат. Упродовж трьох днів заплановані екскурсії, зокрема до музею Романа Кумлика. Там можна дізнатися про життя гуцулів. Господар збирав матеріали впродовж 30 років. Це предмети побуту, давній гуцульський одяг, знаряддя праці, грошові знаки різних часів і багато цікавого про життя гуцулів. Особливою гордістю музею є колекція музичних інструментів.

Також у програмі – Музей гуцульської магії. У ньому представлені експонати, що розповідають про карпатських чаклунів і знахарів – мольфарів. А у музеї Штопора є дегустаційний зал – це ідеальне місце для того, щоб розслабитися й насолодитися атмосферою вина, оскільки в музеї зібрано близько 600 штопорів різних типів. Для дегустації буде запропоновано домашнє молоде вино, а також очікуйте на розповідь про історію та види штопорів.

Для усіх охочих додаткова атракція – варіння в чанах на повільному вогні. Варіння чергують з купанням у прохолодній гірській річці, яка протікає поряд. За купання у чанах доведеться сплатити від 200-350 грн з особи.

Загалом, вартість триденного туру без харчування коштуватиме 2 400 гривень. У зазначену суму входить проїзд, проживання і супровід гіда. За вхід до музеїв доведеться сплатити додатково. Вартість квитків – від 40 до 100 грн.

Загалом турагенти переконані, щойно Україна переможе, кількість маршрутів одразу збільшиться. Люди звично поїдуть на Херсонщину й одразу оживуть Шацькі озера. Бо торік, через близькість із білоруським кордоном, туристи туди не їхали.