Катання на схилах і дегустація глінтвейну – так більшість бачить зимовий відпочинок у Карпатах. Чому б не залишитись посеред засніжених схилів довше та не розбавити відпочинок цікавими локаціями?

Найкращі місцини, звідки привезете купу фотографій та сувенірів, знають тревел-блогери та ведучі реаліті У кого більше?, яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько.

Верховина

Верховина – це серце Карпат і столиця гуцульщини. Там автентично та інтригуючи дико. Там практично немає великих готелів, проте можна поселитись вдома у місцевих і отримати неймовірний заряд колориту. Там майже у кожній двадцятій хаті – цікавий музей.

– Не всі люблять музеї, але ми зібрали п’ятірку топових на Верховині, які, на нашу думку, варто відвідати! Музей Гуцульщини – класична річ. Музей Дідова Аптека розкаже секрети довголіття гуцулів. Ще там дають продегустувати та продають карпатський чай і різні настоянки.

У музеї Гуцульської магії розкажуть секрети про місцевих цілителів і мольфарів. Музей гуцульських музичних інструментів – перший приватний музей у тому краї. Його відкрив музикант-віртуоз Роман Кумлик, а зараз там головує його донька. В музеї більше тисячі усіляких експонатів і більше 350 музичних інструментів. Тур завершіть у музеї Штопора, оскільки там одразу і дегустаційний зал молодих вин, – запевняє Макс.

Помилуватись красою природи на Верховині блогери радять в особливому місці.

– Йдіть на оглядову вежу – такий собі будиночок на дереві, з якого відкривається неймовірно красивий панорамний вид на Карпати. Поряд з вежею є гойдалка. Можна зробити красиві інстаграмні кадри. Дуже гарно! – каже Оля.

Яремче

Цей край на заході України більш популярний та попсовий, але не менш цікавий і красивий.

– Якщо у вас немає багато часу, то у парку-музеї Карпати в мініатюрі можна за 15 хвилин подивитися на Яремче та його околиці, – каже Узол. – Тут є всі основні пам’ятки краю: міст над водоспадом Пробій, реалістичні віадуки з Ворохти, тунелі, залізнична станція Татарів. Територія невелика, але я “залип” надовго.

Моделі дуже реалістичні. Ідеально відтворені всі елементи декору, всі дерев’яшечки, хрести на храмах. У міні-дворах, біля міні-будинків, є міні-візки, діжки, насипана кукурудза. Також цей парк-музей називають своєрідною туристичною мапою: приходиш, обираєш об’єкти, які подобаються, потім їдеш і дивишся їх у натуральну величину.

Також блогери радять відвідати Яремчанський звіринець, самостійно зловити та приготувати карпатську форель (кулінарну розвагу пропонують багато садиб у Яремче), і, звичайно, позайматись зимовими видами спорту у Ворохті чи Буковелі.