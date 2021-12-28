Катание на склонах и дегустация глинтвейна – так большинство видит зимний отдых в Карпатах. Почему бы не остаться среди заснеженных склонов дольше и не разбавить отдых интересными локациями?

Лучшие места, откуда привезете кучу фотографий и сувениров, знают тревел-блоггеры и ведущие реалити У кого больше?, которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько.

Верховина

Верховина – это сердце Карпат и столица гуцульщины. Там подлинно и интригуя дико. Там практически нет больших гостиниц, однако можно поселиться дома у местных и получить невероятный заряд колорита. Там почти в каждом двадцатом доме – интересный музей.

– Не все любят музеи, но мы собрали пятерку топовых на Верховине, которые, по нашему мнению, стоит посетить! Музей Гуцульщины – классическая вещь. Музей Дідова Аптека расскажет секреты долголетия гуцулов. Еще там дают продегустировать и продают карпатский чай и разные настойки.

В музее Гуцульской магии расскажут секреты о местных целителях и мольфарах. Музей гуцульских музыкальных инструментов – первый частный музей в этом крае. Его открыл музыкант-виртуоз Роман Кумлик, а сейчас там главная его дочь. В музее более тысячи всяческих экспонатов и более 350 музыкальных инструментов. Тур завершите в музее Штопора, поскольку там есть и дегустационный зал молодых вин, – уверяет Макс.

Полюбоваться красотой природы на Верховине блогеры советуют в особом месте.

– Идите на смотровую башню – некий домик на дереве, из которого открывается невероятно красивый панорамный вид на Карпаты. Рядом с башней есть качеля. Можно создать красивые инстаграммные кадры! – говорит Оля.

Яремче

Этот край на западе Украины более популярный и попсовый, но не менее интересный и красивый.

– Если у вас нет много времени, то в парке-музее Карпаты в миниатюре можно за 15 минут посмотреть на Яремче и его окрестности. Здесь есть все основные достопримечательности края: мост над водопадом Пробой, реалистичные виадуки из Ворохты, тоннели, железнодорожная станция Татаров. Территория небольшая, но я “залип” надолго.

Модели очень реалистичны. Идеально воспроизведены все элементы декора, все деревяшечки, кресты на храмах. В мини-дворах, возле мини-домов, есть мини-тележки, бочки, насыпанная кукуруза. Также этот парк-музей называют своеобразной туристической картой: приходишь, выбираешь объекты, которые понравились, потом едешь и смотришь их в натуральную величину, – говорит Узол.

Также блогеры советуют посетить Яремчанский зверинец, самостоятельно поймать и приготовить карпатскую форель (кулинарное развлечение предлагают много усадеб в Яремче), и, конечно, позаниматься зимними видами спорта в Ворохте или Буковеле.