Куди поїхати на Новий рік – питання, яке традиційно мучить українців у грудні. Якщо із закордоном не складається через карантинні обмеження або бюджет не дає змоги, не засмучуйтесь.

Факти ICTV зробили добірку місць, куди можна вирушити на Новий рік в Україні, адже в нашій країні є багато географічних точок, які варто відвідати.

Як відсвяткувати Новий рік у Львові

І без того красивий Львів, напередодні Нового року перетворюється на казкове місто. Багато хто планує сюди поїздку на свята, проте врахуйте, що ціни в ці дні набагато вищі, ніж в інші дати. У цьому місті можна почати святкувати біля Оперного театру, де зазвичай розміщують головну ялинку та ярмарок.

Також можна влаштувати гастротур найвідомішими закладами Львова (врахуйте, що столики бажано бронювати заздалегідь). Наприклад: Криївка, Гасова лямпа, Підземелля, Трапезна ідей, Edison Pub, Мазох – кафе. Крім того, можете відвідати екскурсію та дегустацію пива у Львівському музеї пивоваріння, ціна на квитки демократична – 150 грн.

Театр Заньковецької напередодні Нового року покаже Різдвяну ніч. Ціни на квитки від 50 до 300 грн. Там також можна буде послухати Різдвяний JAZZ. Коштує це від 270 до 640 грн.

Ну, і який Львів на різдвяні свята без органу. У Львівському будинку органної та камерної музики оркестр Polyphonia зіграє програму Ніч перед Різдвом. Ціна квитка лише 250 грн.

Незрозуміло, але факт: у багатьох різдвяні свята асоціюються із серією фільмів про Гаррі Поттера. Для фанів франшизи у львівському Довженко-центрі зіграють програму Harry Potter – музика з фільмів. Ціна такого задоволення – 250-620 грн.

Однак доки ви перебуватимете у Львові, то доведеться десь мешкати. Ми взяли орієнтовні дати на свята: з 30 грудня до 3 січня. Ліжко в хостелі коштуватиме від 450 грн. Однак якщо вам захочеться зупинитися в готельному номері, готуйтеся викласти від 2 тис. грн. До речі, в деяких готелях цінник за ніч становить понад 5 тис. грн, і це йдеться про кімнати класу стандарт та комфорт.

Також врахуйте, що в ці дні і таксі здорожчає, тому заздалегідь ознайомтеся зі своїм маршрутом містом на громадському транспорті, якщо хочете заощадити.

Як відзначити Новий рік в Одесі

Якщо у вас не вистачає грошей поїхати до Одеси влітку, то їдьте туди взимку. Центр міста до свят прикрашають, тож воно нагадує казку. Можна буде прогулятися стандартним маршрутом, а саме вулицями Дерибасівською, Успенською, Преображенською, Пушкінською, Приморським бульваром та Грецькою площею. Усі головні святкування очікуються на центральній площі міста – Думській.

Звичайно, можна вирушити до моря на Ланжерон, на 16-ту чи 8-му станцію Фонтану. Проте варто одягтися тепло, запастися пледом та глінтвейном.

Якщо вже приїхали до Одеси, то як не відвідати Театр опери та балету. Традиційно до Нового року там показуватимуть Лускунчика. Ціна питання – від 100 до 750 грн. Також можна буде відвідати симфонічний концерт Lords of the Sound. Grand Christmas.

А ось у Театрі музичної комедії покажуть Ніч перед Різдвом. Квитки вартуватимуть від 50 до 300 грн.

Ну і куди в Одесі без комедії та Масок. Якщо бажаєте підняти собі настрій, то вирушайте до Будинку клоуна на спектакль І сміх, і сніг. Ціна – від 100 до 320 грн.

З бюджетних варіантів житла – хостели. Можна знайти і за 200 грн, але найбільше варіантів 300-400 грн. Також можна забронювати номер у готелі від 1 тис. грн.

Квартиру вдасться орендувати від 400 грн. Варіанти, що розміщені ближче до центру і мають непоганий ремонт – від 800 грн.

Як відсвяткувати Новий рік у Карпатах

Загалом якщо пошукати, то у горах можна відпочити на будь-яку суму. Тут радше питання, з якою метою ви туди вирушаєте. Якщо просто прогулятися, подихати свіжим повітрям і випити глінтвейну, це буде досить бюджетно. Однак якщо ви зібралися кататись, то тут доведеться викласти кругленьку суму.

Туристичні місця для гірськолижників – Буковель, Славське, Яремче, Ворохта, Татарів, Захар Беркут, Плай, Драгобрат, Пилипець. Якщо обиратимете готель, то одразу дивіться його розташування до траси, тому що іноді вони розташовані дуже далеко.

Щодо готелів, то на різдвяні свята прайс зазвичай вищий. Хостели можна знайти із цінником 300 грн за ніч. Найдешевші готелі – 400-800 грн за ніч, залежно від курорту. Якщо вам захочеться попаритися в сауні після лиж, такі готелі будуть вартувати 1 500-2 500 грн за ніч.

На сайті Буковеля вже є розцінка квитків на підйомники (ski-паси): у новорічні свята з 1 до 6 січня – на два дні поспіль – 2 650 грн, на три дні поспіль – 2 900 грн (якщо це три різні дні на вибір упродовж тижня, вийде дорожче — 3 300 грн), на п’ять днів поспіль — 4 600 грн (на вибір – 5 150 грн).

Вартість одного дня оренди лиж та сноуборда – від 180 до 590 грн.

Одна з найпопулярніших розваг взимку в Карпатах – це чани. Вартість у них різна, але зазвичай коливається від 1 500 до 2 000 грн.

Середній чек у закладах громадського харчування на одну особу – 250-300 грн.

Як відсвяткувати Новий рік у Києві

Мабуть, багатьом спершу захочеться подивитися на головну святкову ялинку країни, яку розміщують на Софійській площі в столиці.

У Києві проходитиме безліч заходів. У Палаці Спорту покажуть Лускунчика у 3D. Ціни на квитки від 650 до 2 400 грн.

З 25 грудня до 3 січня у Палаці Україна у Києві відбудеться новорічне естрадно-циркове шоу Нова Снігова Королева. Вартість квитків стартує від 150 грн.

Художній проект ARTSpace Київського Планетарію покаже новорічну 3D казку – мюзикл для усієї родини Аліса в країні Нового року. Цінник також демократичний – від 300 грн.

У концерт-холі ВДНГ працюватиме Резиденція Санти. Вартість входу – 290 грн. Однак є можливість отримати знижку в 10%. Варто лише розплатитися банківською картою від MasterCard. До речі, цього року обіцяють цілу низку фантастичних перфомансів від помічників Санти – ельфів.

Це лише кілька прикладів, а загалом у кожному культурному просторі готують своє шоу до Нового року.

Жити у Києві можна у хостелі. У місті їх багато, а коштує це від 250 грн за ніч. Далі від центру можна знайти готелі, номери в яких вартуватимуть від 400 грн. Проте середній цінник готелів ближче до центру — 600-1 200 грн за номер стандарт.

Апартаменти також є різні, ящо трохи далі від центру та з гіршим ремонтом – від 600 грн, а там, де ближче та обстановка краща, — від 900 грн за ніч.