Рік 2021 був насичений книжковими новинками. Видавництво Vivat презентувало мемуари Мей Маск, феміністичне дослідження Невидимі жінки, прецендентний проєкт Дисиденти Вахтанга Кіпіані та ще низку потужних книжкових новинок, які отримали колосальний читацький фібдек і суспільний розголос.

А що ж готує видавництво для читачів на 2022 рік? Ми підібрали топ-7 книжкових новинок від Vivat, на які ви будете чекати із нетерпінням.

Амазон. Наталі Берґ, Мія Найтс

Це — 27-річний інсайдерський досвід та кейси від двох давніх керівників Amazon з уроками та методами, які ви можете застосувати у своїй компанії та кар’єрі прямо зараз. Аналізуючи карколомний підхід та успіх стратегій Amazon, аталі Берґ, Мія Найтс демонструють, як 14 принципів лідерства корпорації бере участь у прийнятті рішень на всіх рівнях компанії. Книжка є одночасно і практичним керівництвом та розповіддю про те, як компанія виросла і стала успішною.

Що з тобою сталося? Опра Вінфрі, Брюс Д. Перрі

Якщо ви часто думаєте про те, що з вами не так — ця книжка дасть відповідь на це питання питанням іншим: «Що з вами сталося?». Книга подає глибокий аналіз травм минулого, негативних патернів та спогадів, який дозволяє нам зрозуміти своє минуле, щоб розчистити шлях у наше майбутнє.

Опра Вінфрі ділиться з читачем історіями з власного травматичного досвіду, розуміючи вразливість, що виникає внаслідок зіткнення з травмами та негараздами у молодому віці. У тандемі з кваліфікованим спеціалістом, доктором Перрі, вони зосереджуються на розумінні людей, поведінки та самих себе.

Огидна правда. Шира Френкель, Сесилія Канґ

Шок-контент про Facebook та всі приховані махінації найпопулярнішої соцмережі сучасності.

Багато хто говорив, що компанія просто заблукала, але правда набагато складніша. У цьому інсайдерському погляді на внутрішню кухню одного із найбільших успіхів Кремнієвої долини за останні п’ять років, репортери New York Times Шира Френкель та Сесілія Канг розкривають технічну історію нашого часу у захоплюючій закулісній викривальній статті, яка пропонує вичерпний звіт про падіння Facebook, складну судову політику, альянси і суперництво усередині компанії, її зростаючий політичний вплив, а також її сутички з групами конфіденційності та Федеральною торговою комісією.

Здоровий раціон. Оксана Соколова

Гайд вашим новим життям, від якого ви будете у захваті. Після прочитання ви не просто побачите у дзеркалі, ви відчуєте в кожному русі досконале тіло, яке працює на вас. Тонкощі, якими охоче ділиться авторка книги, допоможуть вам стати кращою версією себе, красивою, здоровою, енергійною.

Жіночі справи. Наталя Сіліна

Настільна книжка для щасливої та здорової . Від засновниці освітнього проекту «Dr.Silina Школа жіночого здоров’я» та експертки із сексуальної освіти UNFPA та UNICEF. Ця книжка відверто, чесно та професійно говорить про вальс жіночих гормонів у періоди статевого дозрівання чи менопаузи; застарілі та наднові засоби ефективної контрацепції (які обирати та чи дійсно вони несуть шкоду); вагітність з аномаліями матки та як зачати здорову дитину; чи такий страшний клімакс, як про нього говорять; чому секс перестає приносити задоволення і до чого тут «синдром сухої вагіни» тощо. Питання, які хвилюють кожну жінку нарешті мають відповіді.

Іди нарешті спати. Адам Мансбах

Вибір книжкової платформи Goodreads. У ТОП неординарних книжок за версією Amazon. Сповнена водночас грубості й ніжності, ця книжка дуже чесно показує так добре знайомі й заразом часто замовчувані митарства тих, хто щовечора вкладає спати своє маленьке янголятко.

Чарівлива, провокативна, смішна до кольок, «Іди нарешті спати» стане в нагоді як для батьків зі стажем, так і для початківців або тих, хто ще тільки перебуває в щасливому очікуванні.

Король шрамів. Лі Бардуґо

Довгоочікувана перша книга в абсолютно новій дуології автора бестселерів New York Times Лі Бардуго. Релігія, політика, родині стосунки, кохання і смерть — усе переплелося в романі Лі Бардуґо «Король шрамів». Історія, що існує на перетині минулого і майбутнього. І на межі усвідомлення: те, чого ви найбільше боїтеся, може бути саме тим, що вам найбільше потрібно. Равка знову оповита негодою і нестабільністю. А молодий король Ніколаї Ланцов дедалі частіше ночами обертається на небезпечну почвару.

Генерал Зоя Назяленскі стала свідком смерті свого наставника й воскресіння запеклого ворога. Тепер усе, чим вона живе, — захист гришників у всьому світі, убезпечення трону Равки й порятунок Ніколаї. Та поки Зоя відчайдушно шукає ліки від загадкової хвороби свого короля, гришники опиняються під загрозою: їхні надможливості намагаються обернути на щось небезпечне, підкоривши волю потужним синтетичним наркотиком. Тим часом темна магія всередині Ніколаї відчутно міцнішає. Єдиний шанс на спасіння для нього — ризикнути всім заради порятунку Равки й себе самого…