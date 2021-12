За вікном вже лежить пухкенький сніг, і так приємно спостерігати за сніжинками, що летять за вікном. Світ починає вбиратися у святкові вогники, у домівках от-от з’являться зелені красуні-ялинки. Попереду довгоочікувані різдвяно-новорічні вихідні. А отже, нарешті є час на читання хороших, атмосферних книжок.

Пропонуємо вам нашу затишно-святкову добірку книжок для читання на новорічні свята, із якими зимове дозвілля стане ще більш казковим.

Крізь дзеркала. Зимові заручини, Крістелль Дабос

Французький бестселер, який порівнюють з Гаррі Поттером у світі стимпанку. Книжка року за версіями Publishers Weekly та Entertainment Weekly. Найкращий Sci-Fi роман за оцінкою Amazon. Його авторка, Крістелль Дабос розпочала свій письменницький шлях зі спінофів у межах світу Гаррі Поттера, що переросло в появу оригінального карколомного фентезі-бестселера, яким став роман Крізь дзеркала.

Це історія особливої дівчини Офелії, яка має дар читати минуле й мандрувати світами крізь дзеркала. На неї чекає дивовижна і небезпечна подорож до столиці холодного крижаного ковчега, відомого як Полюс. Там усе на Полюсі має зворотний бік. А Офелія опиняється у вирі інтриг, які затягують її до небезпечної гри.

Викрадачі снігу, Анастасія Нікуліна

Якщо вам запахло снігом, якщо хочеться святкового настрою, якщо ви замислились, а чи не пройти майстер-клас із виготовлення різдвяних павуків, — ця книжка ідеальна для такої нагоди. Сюжет обертається довкола хлопчика Річі, який, щоб врятувати свого дідуся вирішує… викрасти сніг! Але зробити це майже неможливо. Та це єдиний спосіб врятувати дідуся…

Оксамитові пальчики, Сара Вотерс

Ця книга подарує вам подорож до Лондона Вікторіанської епохи. Тут є все: кохання, авантюри, зрада, біль та емоційне насильство, шахраї, жебраки, порнографи й психіатричні лікарні, більше схожі на тюрми. В центрі подій — історія дівчини Сари з шахраїв, які скупають крадене й торгують дітьми.

Одного дня вона зустрічає пройдисвіта на прізвисько Джентльмен. Він пропонує дівчині авантюру: влаштуватися служницею до багатої леді, щоб заволодіти статками жінки. Але план обертається проти самої Сари.

Там, де співають раки, Делія Овенс

Ще до пандемічного 2020 року авторка Делія Овенс написала книжку, яка багато у чому стала пророчою. Її роман присвячений темі самотності, добровільної самоізоляції. Ця проблематика неабияк відгукнулася у серцях читачів усього світу, яким довелося зіткнутися із новими реаліями простору, обмеженого чотирма стінами.

А найбільше книжка зачепила питання не лише самотності, як факту, а й страху соціалізації. Страху, який оповив чи не половину населення світу напередодні виходу з чергового локдауну. Історії та переживання головної героїні варто спроектувати на себе, щоб зрозуміти – чому ми почуваємося самотніми, як із цим боротися та що робити, коли страх соціуму раптом стає більшим, аніж страх лишитися один на один із власними думками.

Двір мороку і гніву, Сара Джанет Маас

Сара Дж. Маас — авторка бестселерів за версією The New York Times із серії романів Throne of Glass і Двір шипів та троянд, а також світових бестселерів за версією USA Today. Перший роман із серії Throne of Glass Сара написала, коли їй було лише шістнадцять, а зараз її твори перекладені тридцятьма п’ятьма мовами.

У другій частині з циклу A Court of Thorns and Roses головна героїня історії Фейра готується вийти заміж за свого коханого — Темліна. Однак спогад про злочин, який вона вчинила, щоб звільнитися від Амаранти, повертається до неї в жахіттях. Сам Темлін має дедалі більше таємниць від коханої. У новій пригоді на Фейру очікує боротьба зі значно більшим злом, ніж вона могла собі уявити.