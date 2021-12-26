Год 2021 был насыщен книжными сенсациями. Издательство Vivat презентовало мемуары Мэй Маск, феминистическое исследование Невидимые женщины, прецендентный проект Дисиденты Вахтанга Кипиани и ряд мощных книжных новинок, получивших колоссальный читательский фибдек и общественную огласку.

А что же готовит издательство для читателей на 2022 год? Мы подобрали топ-7 книжных новинок от Vivat, которых вы будете ждать с нетерпением.

Амазон. Натали Берг, Мия Найтс

Это 27-летний инсайдерский опыт и кейсы от двух давних руководителей Amazon с уроками и методами, которые вы можете применить в своей компании и карьере прямо сейчас. Анализируя сногсшибательный подход и успех стратегий Amazon, атали Берг, Мия Найтс демонстрируют, как 14 принципов лидерства корпорации принимает участие в принятии решений на всех уровнях компании. Книга является одновременно и практическим руководством и рассказом о том, как компания выросла и стала успешной.

Что с тобой произошло? Опра Уинфри, Брюс Д. Перри

Если вы часто думаете о том, что с вами не так — эта книга ответит на этот вопрос другим вопросом: «Что с вами произошло?». Книга представляет глубокий анализ травм прошлого, отрицательных паттернов и воспоминаний, позволяющий нам понять свое прошлое, чтобы расчистить путь в наше будущее.

Опра Уинфри делится с читателем историями из собственного травматического опыта, понимая уязвимость, возникающую в результате столкновения с травмами и неурядицами в молодом возрасте. В тандеме с квалифицированным специалистом доктором Перри они сосредотачиваются на понимании людей, поведения и самих себя.

Отвратительная правда. Шира Френкель, Сесилия Канг

Шок-контент о Facebook и все скрытые махинации популярнейшей соцсети современности. Многие говорили, что компания просто заблудилась, но правда гораздо сложнее.

В этом инсайдерском взгляде на внутреннюю кухню одного из самых больших успехов Кремниевой долины за последние пять лет, репортеры New York Times Шира Френкель и Сесилия Канг раскрывают техническую историю нашего времени в увлекательной закулисной обличительной статье, которая предлагает исчерпывающий отчет о падении Facebook политику, альянсы и соперничество внутри компании, ее растущее политическое влияние, а также ее столкновения с группами конфиденциальности и Федеральной торговой комиссией.

Здоровый рацион. Оксана Соколова

Гайд вашей новой жизнью, от которой вы будете в восторге. После прочтения вы не просто увидите в зеркале, вы почувствуете в каждом движении совершенное тело, которое работает на вас. Тонкости, которыми охотно делится автор книги, помогут вам стать лучшей версией себя, красивой, здоровой, энергичной.

Женские дела. Наталья Силина

Настольная книга для счастливой и здоровой. От основательницы образовательного проекта «Dr.Silina Школа женского здоровья» и эксперт по сексуальному образованию UNFPA и UNICEF. Эта книга откровенно, честно и профессионально говорит о вальсе женских гормонов в периоды полового созревания или менопаузы; устаревшие и сверхновые средства эффективной контрацепции (которые выбирать и действительно ли они несут вред); беременность с аномалиями матки и как зачать здорового ребенка; такой страшный климакс, как о нем говорят; почему секс перестает доставлять удовольствие и к чему здесь «синдром сухой вагины» и т.д. Вопросы, которые волнуют каждую женщину, наконец, имеют ответы.

Иди наконец-то спать. Адам Мансбах

Выбор книжной платформы Goodreads. В ТОПе неординарных книг по версии Amazon. Наполненная одновременно грубостью и нежностью, эта книга очень честно показывает так хорошо знакомые и зачастую часто замалчиваемые мытарства тех, кто каждый вечер вкладывает спать свой маленький ангелочек.

Обаятельная, провокационная, смешная до колик, «Иди наконец-то спать» пригодится как для родителей со стажем, так и для начинающих или тех, кто еще только пребывает в счастливом ожидании.

Король шрамов. Ли Бардуго

Долгожданная первая книга в совершенно новой дуологии автора бестселлеров New York Times Ли Бардуго. Религия, политика, семьи, любовь и смерть — все переплелось в романе Ли Бардуго «Король шрамов». История, существующая на пересечении прошлого и будущего. И на грани осознания: то, чего вы больше всего боитесь, может быть именно тем, что вам больше всего нужно. Равка снова окутана непогодой и нестабильностью. А молодой король Николаи Ланцов все чаще по ночам оборачивается опасной почварью.

Генерал Зоя Назяленски стала свидетелем смерти своего наставника и воскресения ожесточенного врага. Теперь все, чем она живет, — защита грешников во всем мире, охрана трона Равки и спасение Николая. Но пока Зоя отчаянно ищет лекарство от загадочной болезни своего короля, гришники оказываются под угрозой: их сверхвозможности пытаются обратить в опасное, покорив волю мощным синтетическим наркотиком. Тем временем темная магия внутри Николая ощутимо крепнет. Единственный шанс на спасение для него — рискнуть всем ради спасения Равки и самого себя…