Супермодель, дієтологиня та мати техногенія Ілона Маска приїхала до Києва і дала інтерв’ю.

У розмові з директоркою з комунікацій видавництва Vivat Галиною Падалко Мей Маск відповіла на найпопулярніші запитання українських читачів. Відео з’явилося на Facebook видавництва Vivat.

– Чи маєте ви намір написати художню книгу? Якщо так, про що вона буде і хто буде головним героєм?

– Письменники дуже талановиті, у них яскрава уява. А я вчена, тож не маю такого таланту. Але якби це була нехудожня література… Ви знаєте, у кожному розділі моєї книги люди хочуть прочитати якомога більше подробиць про моє життя, пригоди, тому я не поспішаю.

У мене також є чудові фотографії. І, звичайно, у мене є дивовижні історії до кожної з них, які я хочу розповісти. Про родину, здоров’я, адже я дієтолог, і хочу, щоб люди про це дізналися більше. А ще є розділ, присвячений успіху та пізнанню. Мені подобається, коли жінки ведуть бізнес. І я не хочу говорити про чоловіків, хоча вони також підтримують жінок. Але жінки повинні мати голос.

– Жінки повинні бути у центрі уваги, погоджуюся з вами. Тобто наступна книжка буде публіцистичною?

– Так.

– Яку книжку ви читали своїм дітям, коли вони були маленькими?

– Ну, моїм дітям зараз 50, 49 і 47 років, тож я не можу згадати, що я їм читала. Я вже немолода, і все, чого хочу, це відпочити бодай кілька годин.

Але якби я переїхала до Лос-Анджелеса, щоб побути з моїми онуками, то читала б усе, що завгодно, про динозаврів своєму онуку, і все про принцес – своїй онучці. Але їм уже по 8 років, і вони читають, що хочуть.

– Що повинні відчути читачі, перш ніж почати читати ваші книжки? Про які проблеми вони замисляться?

– Жінки й чоловіки дуже здивовані багатьма темами у моїй книжці. Я ніколи не думала, що маю унікальну історію. Утім, літературні агентства дуже хотіли, щоб я написала книгу, після того як побачили кілька моїх інтерв’ю.

Втім, коли я написала її, то отримала коментарі, що моя історія надихає людей, спонукає їх робити кращий вибір і змінювати своє життя. Я щаслива, якщо це саме так.

– Чи все увійшло до фінальної версії книги? Я знаю, що ви не хотіли публікувати частину про домашнє насильство, але на цьому наполягли ваші діти.

– Коли я поділилася з дітьми, що пишу книгу, вони порадили мені розповісти про свою боротьбу. Я відповіла, що не хочу говорити про їхнього батька. Але вони переконали, що він гірший, ніж світ може собі уявити. Я написала про цю частину свого життя чимало, і коли прочитала редакторці, думала, що вона її прибере.

Проте вона цього не зробила. Я чула чимало історій, гірших за мою. Тож не думала, що саме моя унікальна. Але я переконана: жінки мають знати, що вони можуть піти з токсичних стосунків, не потрібно ображатися і щодня плакати. Так, піти – це важко. Але не потрібно робити вигляд, що все гаразд, якщо це не так.

– Ваші слова важливі і для жінок в Україні.

– Так, я чула від українок, що їм потрібно було це почути.

–Хто б зіграв Мей Маск, якби це був фільм за сценарієм вашої книги? І який саундтрек ви б обрали?

– Щодо саундтреку, перше, що я сказала сама собі, коли ми розлучилися, було: Я вижила. І я щоразу повторювала це собі.

– Чи були книги, які змінили ваше життя?

– Так, коли ми були одружені і нещасливі, я читала романи про кохання. А тепер моя дочка знімає романтичні фільми. Іноді нам варто пожити в іншому світі, побути в іншій шкурі, аби зрозуміти, що насправді відбувається. Зараз я сказала б собі: Життя триває. Це звучить прекрасно у 73 роки.

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Варто зауважити, що Мей Маск підписала 10 примірників книги-бестселера Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху. Видавництво Vivat передасть їх українським соціально відповідальним компаніям для продажу на аукціонах.

Вилучені кошти будуть передані фонду La Strada для боротьби з домашнім насильством. Це досить символічно, оскільки у своїй книзі Мей відверто розповідає про особистий досвід життя з чоловіком-аб’юзером.