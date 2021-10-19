Восени дні стають коротшими, а холодні вечори та постійні опади спонукають залишитися вдома. Все це дає нам змогу стрибнути під ковдру з горнятком чаю та зайнятися читанням.

Найкращі книжкові новинки осені 2021, які допоможуть провести осінні вечори у компанії захопливих історій та цікавих героїв, – у підбірці від Readmodo.

Кадзуо Ішіґуро – Клара і Сонце

Кадзуо Ішіґуро, британський письменник японського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури 2017 року, насамперед відомий романами Похований велетень, Не відпускай мене та Клара і Сонце.

Клара — штучна подруга, іграшковий андроїд, вона створена для соціалізації сучасних удосконалених дітей. Клара ввічлива, уважна та прониклива, вона прагне бути другом для дітей. Її молитви до Сонця були почуті, і Клара стає подругою Джозі. Але ніщо не є таким, як здається спочатку, бо людський світ – це не нулі й одиниці, а палітра відтінків, темніших за ті, які андроїд міг передбачити.

Клара і Сонце — це спроба нагадати нам про сутність людства. Той факт, що Ішіґуро використовує для цієї мети штучний інтелект, лише доповнює це. Книга нагадує нам, що варто цінувати кожен момент, так само як Клара дякує Сонцю за кожну мить, проведену в його теплі.

Сюзанна Кларк – Джонатан Стрейндж & М-р Норрелл

Джонатан Стрейндж та М-р Норрелл — це витончений твір, який, безсумнівно, захопить шанувальників фентезі та англійського чорного гумору. Книга має безліч посилань на твори Чарльза Діккенса, Джейн Остін, Толкіна та Льюїса.

Авторка знайомить читачів зі світом, де багато років поважні джентльмени, які називають себе чарівниками, досліджують теоретичну магію. Виявляється, що існує людина, яка не тільки знає всі магічні трактати, але й успішно ними користується на практиці — це містер Норрелл.

Дещо екстравагантний джентльмен приїжджає до Лондона з місією — за допомогою магії сприяти англійцям у війні з поки що непереможним ворогом, французами. Норрелл швидко доводить свою ефективність, повернувши до життя наречену одного з почесних громадян. Про той факт, що всі магічні вчинки мають жахливу ціну, ніхто не здогадується, але історія швидко показує, що використання магії ніколи не доводить до добра.

Фредрік Бакман – Тривожні люди

Автор книги Чоловік на ім’я Уве Фредрік Бакман повернувся зі своїм найжорстокішим романом. Що змушує людину стояти на мосту і думати про самогубство? Які мотиви спонукають людину стати поліцейським? І наскільки погано треба почуватися, щоб скоїти злочин? На ці та інші питання знайдеться відповідь у книзі Тривожні люди.

Книга починається з пограбування банку, яке проходить просто жахливо для грабіжників, оскільки банк виявляється безготівковим. Під час втечі від поліції грабіжник ховається в квартирі й бере в заручники декількох людей. Так спроба пограбування перетворюється на заручницьку драму, в якій сім осіб та агент із нерухомості зачинені разом зі злочинцем. Однак, коли поліція штурмує квартиру, грабіжник банку зникає незрозумілим чином.

Метт Гейґ – Опівнічна бібліотека

Між життям і смертю існує бібліотека. Коли Нора Сід опиняється в Опівнічній бібліотеці, у неї є шанс прожити життя, про яке вона завжди мріяла. За допомогою старої знайомої вона відчуває, що тепер може створити своє ідеальне, поки що невловиме життя.

Так Нора починає жити в альтернативних варіантах своєї долі, своєрідному мультивсесвіті. Вона намагається стати олімпійською спортсменкою, рок-зіркою та навіть кригознавцем. Проте з кожним альтернативним життям виникають певні наслідки, ще й до закінчення свого часу Нора повинна відповісти на головне питання: як найкраще жити?

Ребекка Куанг – Макова війна

Макова війна — дебютний і дуже успішний роман Ребекки Куанг. Сюжет занурює нас у світ традицій та міфологію Сходу. Головна героїня Рін — молода дівчина, доля якої виявилася не дуже щасливою. Спочатку вона втратила свою сім’ю на війні, а потім її взяли до себе незнайомці. Однак вони зробили це не з доброти серця, а для того, щоб використати її у своїх підступних цілях — мати дешеву робочу силу та продавати пакети незаконного опіуму.

Переломним стає момент, коли Рін вирішують видати заміж за чиновника, який допоможе розвивати бізнес її новій “сім’ї”. Рін не хоче бути дружиною якогось брудного старого, залишає крихітне село і намагається потрапити на навчання до академії Синегард — елітного військового закладу, який готує майбутніх армійських командирів.

Метью Макконагі – Зелене світло

Метью Макконагі, володар премії Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Далласький клуб покупців, зірка фільмів Джентльмени, Інтерстеллар і серіалу Справжній детектив, у 50 років вирішив написати книгу, щоб показати, скільки зусиль йому коштувало дістатись туди, де він є зараз. Актор розповідає про своє перетворення з неслухняного хлопчика на відповідального чоловіка та батька.

За менше ніж два місяці Метью Макконагі написав Зелене світло на основі щоденників і записників, які вів з 14 років. Книга одразу опинилася на першому місці в списку бестселерів The New York Times, а незабаром її можна буде придбати і в Україні.

Книжкові новинки осені 2021 радують чудовими історіями як від давно улюблених авторів, так і від багатообіцяючих дебютантів. І ми сподіваємося, що ця підбірка допоможе вам обрати незабутню історію для затишних вечорів.