Всеукраїнський день бібліотек відзначається щорічно 30 вересня. На сьогодні в Україні нараховується близько 30 тис. бібліотек і мільйони книг.

Факти ICTV підготували топ книг на осінь 2021, які точно варті вашої уваги.

Алікс Е. Гарроу — Десять тисяч дверей (Фентезі)

Художня розповідь про дівчину на ім’я Дженьєрі, яка має дивовижний дар — все, що вона записує, магічним чином здійснюється. Головна героїня любить читати книгу Десять тисяч дверей, і раптом розуміє, що все написане тісно пов’язане з нею і несе небезпеку. Читачі дізнаються про подорожі дівчини крізь простір і час, і пригоди обіцяють бути насиченими та цікавими.

Юрій Винничук — Вілла Деккера (Роман)

Цей роман — щось середнє між детективом і політичним трилером. Те, що відбувається, розгортається в останній тиждень перед Другою світовою війною. Читачі дізнаються більше про небезпечні пригоди та жорстокі злочини, любовні інтриги і таємне життя передвоєнного Львова.

Стюарт Тертон – Сім смертей Евеліни Гардкасл (Детектив, трилер)

В основі роману лежить часова петля з убивством. Під час балу-маскараду відбувається страшне вбивство – загинула дівчина. Один із запрошених гостей, Айден Слоун взявся за цю справу з метою з’ясувати особу вбивці. День повторюватиметься доти, поки Айден не дізнається всіх обставин злочину. Але є одна цікава деталь — кожного нового дня головний герой прокидатиметься в чужому тілі.

Ярослава Литвин — Рік розпусти Клауса Отто Баха (Роман)

43-річний Клаус Отто Бах, житель німецького міста Кіля, знайомиться з іноземкою в інтернеті, а потім закохується в неї. Зв’язок з другою половинкою обривається, і чоловік поспішає до України, щоб знову налагодити контакт із жінкою. Доля підкине Клаусу величезну кількість пригод і випробувань, але він не планує відступати.

Морґенштерн Ерін — Беззоряне море (Фентезі)

Молодий вчений знаходить таємничу книгу в надрах бібліотеки, і виявляє в ній свою історію з дитинства. У спробах знайти відповіді на питання, доля його заносить на бал-маскарад, в закритий клуб і давню бібліотеку під землею. У цьому загадковому місці немає поняття плинності часу. Це історія з величезною кількістю загадок і деталізованим світом, яка сподобається всім любителям фентезі.

Ірина Червінська – Шулак (Антиутопія)

Дії розгортаються у 2139 році, де через катастрофу майже все живе на Землі знищено. Людство створило мегаполіс Шулак для подальшого проживання, але й тут несолодко — авторитарні закони, а також класовий поділ. За найменші помилки уряд знищує особистість людей, відправляючи їх у лабораторії для подальших випробувань. Однак знайшлися і сміливці, які спробують протистояти цій системі.

Майк Омер – Розум убивці (Детектив, трилер)

Детектив для справжніх любителів загадок. Історія розгортається в Чикаго, де орудує серійний убивця. Поліції з цією справою не впоратися, тому довелося найняти справжнього профі — жінку-детектива, тонкого психолога. Однак розібратися з маніяком їй буде важко — вона вже стикалася з серійним вбивцею.

Фредрік Бакман – Чоловік на ім’я Уве (Роман)

Чудовий роман про буркотливого старого, якого дратує абсолютно все — сусіди, нерівно припарковані авто, кинуте повз урну сміття, і навіть пташине вуркотіння. Втім, головний герой має добре серце. Його життя кардинально змінюється після появи нових сусідів — воно наповниться любов’ю, дружбою і пригодами.