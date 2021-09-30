Українська співачка і акторка Аліна Гросу в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвала свій топ-5 книг, які потрібно прочитати кожному.
Аліна розповіла, що полюбляє класику, тому першим до прочитання рекомендує повне зібрання творів Вільяма Шекспіра.
– У цій книзі зібрана вся видатна літературна спадщина, створена Вільямом Шекспіром протягом 1564-1616 років, – сказала артистка.
За словами Гросу, книгу Алхімік Пауло Коельо має прочитати кожен хоча б раз у житті.
– Вона навчить цінувати і насолоджуватися кожним днем, вірити в любов і добро, – зазначила співачка.
До прочитання Аліна також рекомендує Біблію акторської майстерності – унікальне зібрання тренінгів за методиками найвидатніших режисерів.
Артистка наголосила, що книгу можуть читати не тільки ті, хто пов’язаний з акторською діяльністю.
– Ця книга допоможе досягти майстерності і в щоденних розмовах, – сказала Гросу.
Звернути увагу артистка рекомендує і на Механічний апельсин авторства Ентоні Берджесса.
– Чи можна врятувати світ від зла, позбавляючи людину волі здійснювати вчинки і перетворюючи її на механічний апельсин? Це запитання задає читачеві автор, – зазначила Аліна.
Сюжет книги про те, що лідер вуличної банди потрапляє в програму з перевиховання і сам стає жертвою насильства.
Якщо ж ви любитель науки чи фантастики, тоді Гросу радить до прочитання Квіти для Елджернона. Автор цього науково-фантастичного оповідання – Деніел Кіз.
– Ця фантастична історія змушує замислитися про моральність: чи маємо ми право ставити експерименти одне над одним і які можливі наслідки? – зазначила співачка.
Варто зазначити, що сьогодні, 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято започаткували в нашій країні в 1998 році, з огляду на великий внесок бібліотек України у розвиток освіти, науки і культури, а також їхню роль у житті суспільства.