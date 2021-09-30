Українська співачка і акторка Аліна Гросу в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвала свій топ-5 книг, які потрібно прочитати кожному.

Аліна розповіла, що полюбляє класику, тому першим до прочитання рекомендує повне зібрання творів Вільяма Шекспіра.

– У цій книзі зібрана вся видатна літературна спадщина, створена Вільямом Шекспіром протягом 1564-1616 років, – сказала артистка.

За словами Гросу, книгу Алхімік Пауло Коельо має прочитати кожен хоча б раз у житті.

– Вона навчить цінувати і насолоджуватися кожним днем, вірити в любов і добро, – зазначила співачка.

До прочитання Аліна також рекомендує Біблію акторської майстерності – унікальне зібрання тренінгів за методиками найвидатніших режисерів.

Артистка наголосила, що книгу можуть читати не тільки ті, хто пов’язаний з акторською діяльністю.

– Ця книга допоможе досягти майстерності і в щоденних розмовах, – сказала Гросу.

Звернути увагу артистка рекомендує і на Механічний апельсин авторства Ентоні Берджесса.

– Чи можна врятувати світ від зла, позбавляючи людину волі здійснювати вчинки і перетворюючи її на механічний апельсин? Це запитання задає читачеві автор, – зазначила Аліна.

Сюжет книги про те, що лідер вуличної банди потрапляє в програму з перевиховання і сам стає жертвою насильства.

Якщо ж ви любитель науки чи фантастики, тоді Гросу радить до прочитання Квіти для Елджернона. Автор цього науково-фантастичного оповідання – Деніел Кіз.

– Ця фантастична історія змушує замислитися про моральність: чи маємо ми право ставити експерименти одне над одним і які можливі наслідки? – зазначила співачка.

Варто зазначити, що сьогодні, 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято започаткували в нашій країні в 1998 році, з огляду на великий внесок бібліотек України у розвиток освіти, науки і культури, а також їхню роль у житті суспільства.