Осенью дни становятся короче, а холодные вечера и постоянные осадки побуждают остаться дома. Все это позволяет нам прыгнуть под одеяло с чашкой чая и заняться чтением.

Лучшие книжные новинки осени 2021, которые помогут провести осенние вечера в компании увлекательных историй и интересных героев, — в подборке от Readmodo.

Кадзуо Ишигуро — Клара и Солнце

Кадзуо Ишигуро, британский писатель японского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года, прежде всего известен романами Погребенный великан, Не отпускай меня и Клара и Солнце.

Клара — искусственная подруга, игрушечный андроид, она создана для социализации современных усовершенствованных детей. Клара вежливая, внимательная и проницательная, она стремится быть другом для детей. Ее молитвы к Солнцу были услышаны, и Клара становится подругой Джози. Но ничто не является таким, как кажется в начале, ведь человеческий мир — это не ноли и единицы, а палитра оттенков, более темных, чем андроид мог предвидеть.

Клара и Солнце — это попытка напомнить нам о сущности человечества. Тот факт, что Ишигуро использует для этой цели искусственный интеллект, лишь дополняет это. Книга напоминает нам, что стоит ценить каждый момент, так же как Клара благодарит Солнце за каждое мгновение, проведенное в его тепле.

Сюзанна Кларк — Джонатан Стрейндж & М-р Норрелл

Джонатан Стрейндж и М-р Норрелл — это изящное произведение, которое, несомненно, увлечет поклонников фэнтези и английского черного юмора. Книга имеет множество ссылок на произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Толкина и Льюиса.

Автор знакомит читателей с миром, где много лет уважаемые джентльмены, которые называют себя волшебниками, исследуют теоретическую магию. Оказывается, что существует человек, который не только знает все магические трактаты, но и успешно ими пользуется на практике — это мистер Норрелл.

Несколько экстравагантный джентльмен приезжает в Лондон с миссией — с помощью магии способствовать англичанам в войне с непобедимым врагом, французами. Норрелл быстро доказывает свою эффективность, вернув к жизни невесту одного из почетных граждан. О том, что все магические поступки имеют ужасную цену, никто не догадывается, но история быстро показывает, что использование магии никогда не заканчивается хорошо.

Фредрик Бакман — Тревожные люди

Автор книги Человек по имени Уве Фредрик Бакман вернулся со своим жестоким романом. Что заставляет человека стоять на мосту и думать о самоубийстве? Какие мотивы побуждают человека стать полицейским? И насколько плохо надо себя чувствовать, чтобы совершить преступление? На эти и другие вопросы найдется ответ в книге Тревожные люди.

Книга начинается с ограбления банка, которое проходит просто ужасно для грабителей, поскольку банк оказывается безналичным. Во время побега от полиции грабитель прячется в квартире и берет в заложники нескольких человек. Так попытка ограбления превращается в заложническую драму, в которой семь человек и агент по недвижимости закрыты вместе с преступником. Однако, когда полиция штурмует квартиру, грабитель банка исчезает непонятным образом.

Мэтт Гейг — Полуночная библиотека

Между жизнью и смертью существует библиотека. Когда Нора Сид оказывается в полуночной библиотеке, у нее есть шанс прожить жизнь, о которой она всегда мечтала. С помощью старой знакомой она чувствует, что теперь может создать свою идеальную, пока неуловимую жизнь.

Так Нора начинает жить в альтернативных вариантах своей жизни, своеобразной мультивселенной. Она пытается стать олимпийской спортсменкой, рок-звездой и даже изучающим льдины ученым. Однако с каждой альтернативной жизнью возникают определенные последствия, к тому же до окончания своего времени Нора должна ответить на главный вопрос: как лучше жить?

Ребекка Куанг — Маковая война

Маковая война — дебютный и очень успешный роман Ребекки Куанг. Сюжет погружает нас в мир традиций и мифологии Востока. Главная героиня Рин — молодая девушка, судьба которой оказалась не очень счастливой. Сначала она потеряла свою семью на войне, а затем ее взяли к себе незнакомцы. Однако они сделали это не по доброте сердца, а для того, чтобы использовать ее в своих коварных целях — иметь дешевую рабочую силу и продавать пакеты незаконного опиума.

Переломным становится момент, когда Рин решают выдать замуж за чиновника, который поможет развивать бизнес ее новой “семьи”. Рин не хочет быть женой какого-то грязного старика, оставляет крошечное селение и пытается попасть на учебу в академию Синегард — элитное военное заведение, которое готовит будущих армейских командиров.

Мэтью Макконахи — Зеленый свет

Мэтью Макконахи, обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Далласский клуб покупателей, звезда фильмов Джентльмены, Интерстеллар и сериала Настоящий детектив, в 50 лет решил написать книгу, чтобы показать, скольких усилий ему стоило добраться туда, где он сейчас. Актер рассказывает о своем преобразовании из непослушного мальчика в ответственного мужа и отца.

За менее чем два месяца Мэтью Макконахи написал Зеленый свет на основе дневников и записных книжек, которые вел с 14 лет. Книга сразу оказалась на первом месте в списке бестселлеров The New York Times, а вскоре ее можно будет приобрести и в Украине.

Книжные новинки осени 2021 радуют прекрасными историями как от давно любимых авторов, так и от перспективных дебютантов. И мы надеемся, что эта подборка поможет вам выбрать незабываемую историю для уютных вечеров.