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Подорожі під час пандемії: в ЄС оновили список рекомендацій

1 Лютого 2022, 16:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Подорожі під час пандемії: в ЄС оновили список рекомендацій
Джерело: Depositphotos

З 1 лютого 2022 року набули чинності рекомендації Європейського Союзу для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Рада ЄС підтримала скоординований підхід, щоб сприяти безпечним вільним подорожам під час пандемії.

Рекомендації враховують збільшення кількості щеплень та швидке впровадження електронних сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу.

Нині пов’язані з коронавірусом обмеження повинні застосовуватись з урахуванням статусу людини замість ситуації на регіональному рівні. Однак це не стосується районів із високим рівнем поширення вірусу.

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Головним фактором буде виступати – цифровий Covid-сертифікат, який має засвідчувати вакцинацію людини, негативний тест на коронавірус чи одужання від недуги.

Такий індивідуальний підхід дозволить зробити подорожі під час пандемії більш передбачуваними. Мандрівників з цифровим Covid-сертифікатом ЄС не повинні піддаватися додатковим перевіркам.

Характеристика сертифікату: дані про щеплення, схвалені в ЄС, якщо минуло не менше 14 днів і не більше 270 з дня отримання останньої дози або якщо людина отримала дозу бустеру. Також країни-члени Європейського Союзу повинні приймати сертифікати про щеплення вакцинами, схваленими нацвладою або ВООЗ.

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Джерело: Рада ЕС

Теги
Європейський Союз , пандемія , Туризм
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