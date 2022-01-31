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Карантин та попередня реєстрація: Німеччина оновила правила в’їзду для українців

31 Січня 2022, 14:02
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Туристы
Джерело: Depositphotos

З 30 січня Україна занесена до списку країн високого ризику для Німеччини, тому для мандрівників діятиме низка нових правил.

Про це повідомляє посольство України у Німеччині.

Українці повинні будуть виконувати вимоги щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

Це означає, що громадяни України перед прибуттям до Німеччини мають зареєструватися на сайті: Цифрова реєстрація в’їзду. Також перед в’їздом варто мати підтвердження реєстрації.

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Після в’їзду до Німеччини доведеться пройти карантин. У посольстві зазначили, що люди, які в’їжджають після перебування у зоні високого ризику, повинні проходити 10-денну ізоляцію (зокрема українці). А ось ті, хто в’їжджають після перебування в зоні з різними штамами коронавірусу – 14 днів. Під час ізоляції не можна залишати будинок та приймати гостей.

– Повністю вакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН без нагальної потреби, – зазначили у посольстві України у Німеччині.

Там додали, що для вакцинованих будуть діяти вище зазначені правила.

– Щеплення має робитись однією з вакцин, вказаних на сайті Інституту ім. Пауля Ерліха. Вакцинація останньою необхідною дозою має бути проведена щонайменше за 14 днів до в’їзду, – розповіли у посольстві.

Невакциновані українці можуть в’їхати до Німеччини лише за нагальної потреби надавши або негативний результат тесту, або довідку про одужання.

Ця вимога стосується громадян України віком від шести років.

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Теги
Німеччина , Туризм
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