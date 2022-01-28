Туристичні тренди 2022: як змінилися подорожі через пандемію

Через пандемію коронавірусу та численні обмеження, у 2021 році сформувалася нова культура подорожей та туристичні тренди, які залишаться актуальними і цього року.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів, одна із головних тенденцій – збільшення частки внутрішніх подорожей.

Мандрівники все більше відкривають власні країни під зовсім іншими ракурсами. У зв’язку з цим, практично скрізь зросли витрати саме у внутрішньому туризмі.

– Цьогоріч європейці витрачали на мандрівки власними країнами на 30,2% більше, ніж у 2020 році. А от на міжнародні подорожі витрати зросли лише на 19,3% у порівнянні з тим же 2020 роком, – повідомила Олеськів.

Також у світі стануть більш популярними тривалі подорожі, оскільки все більше мандрівників почали продовжувати свої тури до 10 ночей.

Щодо локацій, то більшість європейців цього року віддасть перевагу короткостроковим подорожам до менш людних, незнайомих місць, природних об’єктів, національних парків, сільських поселень, заповідних територій.

Крім цього, у світі набирає обертів волонтерський туризм. Мандрівники свідомо обирають місце для наступного відпочинку з метою підтримки місцевих громад, витрачаючи гроші не просто на відпочинок, а задля підтримки локальної економіки, заходів, проєктів.

– Якщо говорити про портрет потенційного мандрівника 2022 року, то він юний і усміхнений. Так, найшвидше до усіх змін, пов’язаних із пандемією, адаптувалася молодь. Саме вони демонструють готовність подорожувати попри обмеження та бронюють обрані місця для відпочинку в основному онлайн, – додала Олеськів.

До найпопулярніших атракцій для відвідування серед молоді у 2021 році увійшли: парки розваг, зоопарки, музеї, акваріуми, ботсади, гори, визначні пам’ятки, історичні місця, озера та храми.