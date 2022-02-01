Путешествия во время пандемии: в ЕС обновили список рекомендаций

С 1 февраля 2022 года вступили в силу рекомендации Европейского Союза для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Совет ЕС поддержал скоординированный подход, чтобы содействовать безопасным свободным путешествиям во времена пандемии.

Рекомендации учитывают увеличение количества прививок и быстрое внедрение электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Нынче связанные с коронавирусом ограничения должны применятся с учетом статуса человека вместо ситуации на региональном уровне. Однако это не касается районов с высоким уровнем распространения вируса.

Главным фактором будет выступать — цифровой Covid-сертификат, который должен удостоверять вакцинацию человека, негативный тест на коронавирус или выздоровление от недуга.

Такой индивидуальный подход позволит сделать путешествия во время пандемии более предсказуемыми. Путешественников с цифровым Covid-сертификатом ЕС не должны будут подвергать дополнительным проверкам.

Характеристика сертификата: данные о прививках, одобренных в ЕС, если прошло не менее 14 дней и не более 270 со дня получения последней дозы или если человек получил бустерную дозу. Также страны-члены Европейского союза должны принимать сертификаты о прививках вакцинами, одобренными нацвластями или ВОЗ.

Источник: Совет ЕС