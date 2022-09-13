Один із маєтків Єлизавети II в Англії виставили на продаж за $8,1 млн. У кожного є можливість відчути себе членом королівської родини – житло колишнього монарха виглядає казково.

Ферма розташована в Беркширі, належала Єлизаветі II з 1982 по 1999 рік. Маєток використовувався для розведення та навчання скакових коней.

English estate once owned by Queen Elizabeth II on sale for an estimated £7million #Metro #UKProperty #News https://t.co/QKuqIhPnjU — Recommended Agents (@Recommended_EA) September 11, 2022

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Головна резиденція маєтку, являє собою пишний класичний англійський фермерський будинок з червоної цегли, повитий плющем. У нього помістилася головна спальня з двома вбиральнями та ванною, а також п’ять гостьових спалень.

На території розташовані тренувальні майданчики для коней, а також маршрут для верхової їзди. Відомо, що на стайні зробили чемпіонами понад 2 тис. коней.

У стайнях достатньо місця для сотні парнокопитних – 35 стійл, а також крита доріжка для бігу риссю.

На ділянці також є офісне приміщення площею понад 1,5 тис. квадратних метрів та двокімнатна квартира у ньому.

Агенти Knight Frank виставили на продаж всю нерухомість цілком, але є можливість придбати один із шести лотів окремо.

Раніше принц Гаррі розповів, що змінилося у Віндзорському замку після смерті королеви. Член сім’ї вважає, що тепер у маєтку дуже самотньо та безлюдно. Присутність Єлизавети II завжди відчувалося в замку, навіть якщо перебувати в різних кімнатах.