Один із маєтків Єлизавети II в Англії виставили на продаж за $8,1 млн. У кожного є можливість відчути себе членом королівської родини – житло колишнього монарха виглядає казково.

Ферма розташована в Беркширі, належала Єлизаветі II з 1982 по 1999 рік. Маєток використовувався для розведення та навчання скакових коней.

