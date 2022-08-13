Американський музикант Каньє Вест засвітився на вулиці з незнайомкою. Артист не чекає на повернення своєї колишньої дружини Кім Кардаш’ян, навіть після її недавнього розставання з Пітом Девідсоном.

На знімках 45-річний артист потрапив у кадр у компанії незнайомки в Малібу, де він зустрічався з дизайнерами та підрядниками у своєму маєтку за $57,3 млн.

Нова подружка Веста була одягнена у велику чорну толстовку з капюшоном, блакитний спортивний костюм та пару чорних туфель на підборах. Сам музикант був у чорній толстовці з капюшоном, шортах та кепці – він часто ходить у такому вигляді.

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Судячи з фото, незнайомка почувалася як удома, коли позувала на балконі вдома і в якийсь момент недбало перевірила свій телефон.

Неясно, чи є романтичні стосунки між дівчиною та Каньєю, оскільки вони не показували один до одного жодної прихильності під час зустрічі.

Нерухомість Каньє купив ще у 2021 році після розлучення з Кім – житло може похвалитися чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами.

Можливо, це чергова спроба повернути Кардаш’ян, яка нещодавно розлучилася з Пітом Девідсоном. Пара пробула у стосунках майже рік, і за цей час Каньє намагався всіляко їм завадити бути разом та щасливими.