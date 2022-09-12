Знаменитый Виндзорский замок выглядит очень пустым и одиноким без Елизаветы II. Об этом заявил принц Гарри толпе поклонников, которые собрались возле знакового места.

Известно, что герцог Сассекский отправился в Виндзорский замок из Балморала, чтобы увидеться с местными жителями. Они выстроились вдоль улиц в честь королевы, которая умерла на прошлой неделе.

— Теперь без нее там одиноко. В какой бы комнате она ни находилась, вы повсюду чувствовали ее присутствие, — заявил 37-летний Гарри скорбящим.

Вместе с принцем на публике появилась его жена Меган Маркл, а также брат Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Их воссоединение удивило многих — их отношения длительное время были очень напряженными, но смерть королевы заставила их появиться вместе.

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Известно, что между парами вражда усилилась после решения Гарри и Маркл отказаться от своих королевских обязанностей в 2020 году, после чего они переехали в Калифорнию.

Возле Виндзорского замка пары наблюдали за огромным количеством цветов, выложенных в честь покойной королевы.

Примечательно, что Маркл отказалась лететь с Гарри в Шотландию, чтобы попрощаться с королевой до ее смерти. К сожалению, принц прилетел в Балморал спустя несколько часов после смерти Елизаветы II.