Одно из поместий Елизаветы II в Англии выставили на продажу за $8,1 млн. У каждого есть возможность ощутить себя членом королевской семьи — жилище бывшего монарха выглядит сказочно.

Ферма расположенная в Беркшире, принадлежала Елизавете II с 1982 по 1999 год. Поместье использовалось для разведения и обучения скаковых лошадей.

English estate once owned by Queen Elizabeth II on sale for an estimated £7million #Metro #UKProperty #News https://t.co/QKuqIhPnjU

— Recommended Agents (@Recommended_EA) September 11, 2022