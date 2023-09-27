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Обходьте стороною: топ-15 найгірших туристичних місць у світі

27 Вересня 2023, 12:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Алея слави Голлівуду
Джерело: Unsplash

Голлівудська алея слави увійшла в топ найгірших у світі туристичних визначних пам’яток. Експерти з компанії Stasher вивчили низку факторів, щоб знайти найгірші місця для відвідування туристами.

Список також формувався на відгуках Google, якості житла, відстані до міжнародного аеропорту, безпеці для туристів і популярності на TikTok.

Наприклад, у списку опинилося Заборонене місто в Китаї. По суті, це величезний імператорський комплекс у центрі Пекіна. Однак туристи скаржилися, що оформлення здалося нудним, і очікувалося побачити більше цікавого.

Зараз дивляться

До рейтингу також потрапив один із найпопулярніших парків розваг у світі – Парк Чарівне королівство у США. Оцінку сильно занизили ціни та неможливість знайти місце для відпочинку.

У Південній Кореї є тематичний парк Everland, який приваблює туристів з 1976 року. Він розділений на тематичні зони, але навіть це не врятувало від коментарів про старість обладнання. На тлі популярності, його відвідує занадто багато людей – від цього спогади стають не такими радісними.

Перше місце серед найгірших туристичних пам’яток виборола Алея слави в Голлівуді. Експерти зазначають, що більшість туристів відзначають місце як середнє.

– Район жахливий: агресивні вуличні продавці, люди кричать і лаються на перехожих. Знаменитих зірок оточують пересувні кіоски з гамбургерами”. Заощаджуйте свій час і пропустіть це місце, – зазначає один із відвідувачів.

Рейтинг найгірших місць для відвідування виглядає так:

  1. Голлівудська алея слави, США (3,42 з 10)
  2. Гранд Базар, Туреччина (3,48 з 10)
  3. Тадж-Махал, Індія (3,83 з 10)
  4. Busch Gardens у Флориді, США (4,52 з 10)
  5. Lotte World, Південна Корея (4,80 з 10)
  6. Гавань Вікторія, Гонконг (4,89 з 10)
  7. Океанічний парк, Гонконг (4,96 з 10)
  8. Тайша Фусімі Інарі, Японія (5,04 з 10)
  9. Велика Китайська стіна, Китай (5,05 із 10)
  10. Еверленд, Південна Корея (5,17 із 10)
  11. Пірс 39, США (5,27 із 10)
  12. Світ Порт Авентура, Іспанія (5,37 з 10)
  13. Національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс, США (5,39 з 10)
  14. Парк Чарівне королівство, США (5,41 з 10)
  15. Заборонене місто, Китай (5,41 з 10)

Утім, навіть у межах України є вдалі місця, де можна насолодитися красивими краєвидами. Про 5 унікальних місць на Заході України можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Джерело
Daily Mail
Теги
подорож Туризм
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