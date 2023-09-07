Понад 45% українців подорожують під час повномасштабної війни нашою країною з туристичною метою. Такий результат показало опитування, у якому взяли участь понад 5 тис. респондентів віком від 14 до 34 років.

Так, після 24 лютого 2022 року 26% опитаних подорожували регіонами країни 1-2 рази, 12% – 3-5 разів. Понад п’ять разів подорожувало 7% респондентів.

Найпривабливішим часом для поїздок 48% мандрівників вважають літо, 4% – весну, 3% – осінь і 2% – зиму.

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56% респондентів пояснили, що вибір сезону залежить від відпустки та канікул, 22% сказали, що на вибір впливає ціна, ще 22% дивляться на погодні умови.

Більше половини опитаних – 54% – віддає перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам’яток і музеїв обирають 28% українців. 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі.

Подієвий туризм користується популярністю у 23% респондентів. 22% люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних спеціалітетів у регіонах. Активний відпочинок до душі 16%.