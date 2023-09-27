Голливудская аллея славы вошла в топ худших в мире туристических достопримечательностей. Эксперты из компании Stasher изучили ряд факторов, чтобы найти самые плохие места для посещения туристами.

Список также формировался на отзывах Google, качестве жилья, расстоянии до международного аэропорта, безопасности для туристов и популярности на TikTok.

К примеру, в списке оказался Запретный город в Китае. По сути, это огромный императорский комплекс в центре Пекина. Однако туристы жаловались, что оформление показалось скучным, и ожидалось увидеть больше интересного.

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В рейтинг также попал один из самых популярный парков развлечений в мире — Парк Волшебное королевство в США. Оценку сильно занизили цены и невозможность найти место для отдыха.

В Южной Корее есть тематический парк Everland, который привлекает туристов с 1976 года. Он разделен на тематические зоны, но даже это не спасло от комментариев о старости оборудования. Из-за популярности его посещает слишком много людей — от этого воспоминания становятся не такими радостными.

Первое место среди худших туристических достопримечательностей получила Аллея славы в Голливуде. Эксперты говорят, что большинство туристов отмечают место как среднее.

— Район ужасен: агрессивные уличные продавцы, люди кричат и ругаются на прохожих. Знаменитых звезд окружают передвижные киоски с гамбургерами. Сэкономьте свое время и пропустите это место, — отмечает один из посетителей.

Рейтинг худших мест для посещения выглядит так:

Голливудская аллея славы, США (3,42 из 10) Гранд Базар, Турция (3,48 из 10) Тадж-Махал, Индия (3,83 из 10) Busch Gardens во Флориде, США (4,52 из 10) Lotte World, Южная Корея (4,80 из 10) Гавань Виктория, Гонконг (4,89 из 10) Океанический парк, Гонконг (4,96 из 10) Тайша Фусими Инари, Япония (5,04 из 10) Великая Китайская стена, Китай (5,05 из 10) Эверленд, Южная Корея (5,17 из 10) Пирс 39, США (5,27 из 10) Мир Порт Авентура, Испания (5,37 из 10) Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, США (5,39 из 10) Парк Волшебное королевство, США (5,41 из 10) Запретный город, Китай (5,41 из 10)

Впрочем, даже в пределах Украины есть удачные места, где можно насладиться красивыми видами. О 5 уникальных местах на Западе Украине можно узнать на Фактах ICTV.