Де в Києві яскраво відсвяткувати Новий рік 2022

Традиційно Новий рік зустрічають вдома в колі сім’ї, проте часом так хочеться спробувати щось новеньке. Усім нам іноді потрібно змінювати обстановку на свята, тож ми підготували найкращі місця, де можна відсвяткувати Новий рік 2022 в Києві.

Напередодні новорічної ночі вулиці Києва перетворюються на справжню зимову казку. Яскраві вогники, атмосферні пісні й неймовірний запах їжі — усім цим можна буде насолодитися на Новий рік на Софійській площі. Окрасою цього місця вважають головну ялинку країни, яка щороку дивує мешканців і гостів міста своєю масштабністю.

У святкову ніч не доведеться сумувати ні дорослим, ні дітям. Уже багато років поспіль 31-го грудня на Софійській влаштовують концерти, а також пропонують киянам і гостям столиці відвідати ковзанку Голодними ходити теж не доведеться: на площі величезна кількість маленьких магазинчиків, де ви зможете придбати смачну їжу й теплі напої, аби не змерзнути.

Не менш атмосферні місця в Києві — Контрактова площа й арка Дружби народів, з якої відкривається дивовижний вид на Київ. Ці локації розташовані поряд, тож Новий рік ви можете відсвяткувати одразу в двох місцях!

Для тих, хто хоче відсвяткувати Новий рік в атмосферному закладі, ми теж підготували кілька цікавих варіантів:

Новорічна вечірка Sleep no more в івент-холі Regent Hill

Це шоу неодмінно оцінять любителі джазової музики й атмосфери Америки 1930-х років. Професійні актори, смачні коктейлі й видовищні виступи — усе це чекатиме на вас у ніч 31-го грудня.

Адреса: місто Київ, вул. Мічуріна, 54

Allegro Hall

Перевагою святкування Нового року саме в цьому ресторані буде система all inclusive. Відвідувачі також зможуть насолодитися DJ-сетами, виступами професійних артистів, а ще взяти участь у конкурсах і отримати тематичні призи за перемогу. Не вагайтеся, адже вам не потрібно буде годинами стояти на кухні, щоб накрити новорічний стіл — усю їжу приготують за вас!

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 82-84

Ресторан Прага

Дивовижний заклад, розташований на ВДНГ, неодмінно зачарує вас своєю дивовижною атмосферою. Ресторан Прага — спражня частинка Європи в серці України, що вже багато років тішить своїх гостей неперевершеною кухнею та якісним обслуговуванням. У вечірню програму також входитиме жива музика. Це місце ідеально підійде для затишного сімейного святкування.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1

Ресторан Veranda on the river

Головна фішка цього закладу — його розташування на воді. З панорамних вікон ресторану відкривається живописний вид на Києво-Печерську Лавру. На відвідувачів чекатимуть жива музика, інтерактивна програма й веселі конкурси. “Вишенькою на торті” стане святковий салют, який точно не залишить нікого байдужим.

Адреса: Набережне шосе, 11а

Для гучної вечірки з друзями й рідними чудово підійде орендована квартира. Якщо ви не хочете прибирати наслідки святкування Нового року ще тиждень або ваше помешкання замаленьке для великої компанії — це ідеальний варіант для вас. Рієлтори пропонують величезний вибір квартир для оренди на будь-який смак і гаманець, проте слід звернути увагу на те, що господарі помешкань часто просять задаток.

Вартість апартаментів може змінюватися залежно від розташування будинку (чим ближче до центру, тим дорожче). За однокімнатну квартиру вам доведеться заплатити від 2 тис. грн, за двокімнатну — від 2500 грн, а трикімнатні апартаменти коштуватимуть вам щонайменше 3500 грн. Якщо ви плануєте винайняти цілий будинок для великої компанії на Новий рік, готуйтеся заплатити за оренду щонайменше 4500 грн.