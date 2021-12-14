Новогодние праздники — один из самых главных периодов в году для миллионов украинцев. Кто-то находит время для отпуска в Карпатах или даже за рубежом, а другим достаточно собраться всей семьей и насладиться новогодней атмосферой.

Провести Новый год 2022 в Киеве — отличная идея как для жителей столицы, так и для ее гостей.

Уже 18 декабря на Софиевской площади зажгут главную елку страны. Новогоднее дерево поразит гостей своими размерами — высота достигает 31 м, а украсили ее гирляндою длинною в 10 км и более 2 тыс. игрушками.

По словам представительницы организаторов празднования на Софийской площади Надежды Тутенко, в этом году тема главной локации будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

Возле елки также разместят и вертеп — по заявлениям КГГА, он будет самым большим в Европе.

19 декабря на Контрактовой площади откроется праздничная локация Рождество на Подоле. Гости смогут насладиться ледяным катком, снежной горкой, различными аттракционами и посетить резиденцию Святого Николая. Также будут работать альтанки для отдыха, кафешка и музыкальная сцена.

Возле Арки дружбы народов будет размещена новогодняя елка и лаунж-зона со столиками и горячими напитками. Она будет размещена возле пешеходно-велосипедного моста.

17-20 декабря возле Арки дружбы народов также состоится зимний фестиваль Snigfest — лыжники и сноубордисты будут соревноваться за звание лучшего. Известно, что в мероприятии будут брать участие профи с 20 стран мира. В этом году декорации будут оформлены в стиле оперы.

Встретить Новый год 2022 в Киеве также можно в национальном комплексе Экспоцентр Украины — с 11 декабря стартовал фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Там будет мюзикл, музыкальный парад, один из самых больших катков в Европе, огромные снежные горки, и даже музей Нового года и резиденция Санты. Посетить фестиваль можно будет до 9 января 2022.

Для тех, кто хочет отпраздновать Новый год 2022 в ресторане или на вечеринке — рекомендуем ознакомиться с интересным списком мест в материале Фактов ICTV.