Стали відомі нові подробиці головної святкової локації на Софійській площі, яка буде присвячена Різдвяній дивоночі.

Головну ялинку країни традиційно запалять на День святого Миколая – 19 грудня. Основу новорічного дерева прикрасять у вигляді традиційного вертепу.

Штучне 31-метрове дерево нарядять у 10 тис. прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів, а засяє воно 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому встановлять льодову ковзанку. У ярмаркове містечко вестимуть чотири святково прикрашені арки. У центрі кожної будуть люстри.

На самій площі буде тепла арт-зона для відпочинку. Там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, які символізують різдвяні зірки. Святкову атмосферу створить різдвяна музика.

Крім того, на Софійській площі та Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Головну новорічну ялинку почали монтувати в Києві 29 листопада.

Саме дерево та всі декорації коштуватимуть 25-27 млн грн. Кошти надаються спонсорами та організаторами.

Також засновник і директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький зазначав, що цього року на ярмарку заборонено використовувати мангал через обмеження пандемії.