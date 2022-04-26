Турецькі готелі можуть бути закритими для російських туристів. Цьому сприяє туроператор TUI, який звернувся до них з проханням.

Про це повідомляється у місцевій газеті Turizmgazetesi.

TUI попросила представників готелів скасувати бронювання номерів туроператорів для мешканців Росії, а також виселити тих, хто вже проживає – звернення підкріплено санкціями проти РФ на тлі широкомасштабного вторгнення в Україну. Вимоги TUI відправила туроператорам країн Балтії.

– Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контракту, підписаного між готелем та Tantur, – йдеться у повідомленні.

Терміни виконання цієї вимоги — до 31 травня. Подібні зміни можуть продовжуватись щомісяця. Це означає, що готелі вже не зможуть приймати гостей із країни-агресора.

Російський підрозділ компанії TUI у Туреччині закрили, а співробітників – звільнили.

Раніше турецький авіаперевізник Southwind заявив про початок рейсів із Росії. У планах перші перельоти відбудуться наприкінці травня. Проте мандрівникам доведеться розв’язувати проблему із житлом без туроператорів.

У свою чергу, Україна може вільно проживати в Туреччині, і в найближчому майбутньому продовжувати подорожувати. Популярний авіаперевізник Ryanair планує відновити польоти в небі над Україною цього року. Поки що квитки доступні для подорожей лише у чотирьох напрямках, а рейси заплановані на 30-31 жовтня цього року.