Лоукостер Wizz Air не припиняв продаж квитків на липень. Річ у тому, що у ЗМІ 22 квітня з’явилася інформація, мовляв, авіакомпанія “відновила” продаж квитків на липень 2022 року. Однак вона і не припиняла цього робити.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Wizz Air скасувала рейси до 26 березня. Проте вже 7 березня авіакомпанія скасувала польоти до червня.

16 квітня стало відомо, що Wizz Air продовжила скасування рейсів з України до липня і скоротив мережу приблизно уп’ятеро – замість 53 маршрутів з Києва залишилося 12, а замість 33 зі Львова – шість.

Нині на офіційному сайті Wizz Air можна придбати квитки на липень, скажімо, у Вільнюс. Загалом, з Києва в липні плануються польоти двічі на тиждень в Мілан, Рим, Ларнаку, Лондон, Варшаву, Вроцлав і Гданськ, тричі – в Катовіце і Будапешт, чотири рази на тиждень – до Кракова і п’ять – до Вільнюса.

Зі Львова дві на тиждень літаки вирушатимуть в Мілан, Рим, Лондон, Варшаву, Вроцлав і Гданськ.

Проте пасажирам варто усвідомити, що поки в Україні триває війна, жоден літак у небо над нами не полетить. Тому Wizz Air може продовжити своє скасування.