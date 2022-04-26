Турецкие отели могут быть закрыты для российских туристов. Этому способствует туроператор TUI, обратившийся к ним с просьбой.

Об этом сообщается в местной газете Turizmgazetesi.

TUI попросила представителей отелей отменить бронирование номеров туроператоров для жителей России, а также выселить тех, кто уже проживает — обращение подкреплено санкциями против РФ на фоне широкомасштабного вторжения в Украину. Требования TUI отправила туроператорам стран Балтии.

— Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контракта, подписанного между гостиницей и Tantur, – говорится в сообщении.

Сроки выполнения данного требования — до 31 мая. Подобные изменения могут продлеваться каждый месяц. Это значит, что отели уже не смогут принимать гостей из страны-агрессора.

Российское подразделение компании TUI в Турции закрыли, а сотрудников — уволили.

Ранее турецкий авиаперевозчик Southwind заявил о начале рейсов из России. В планах — первые перелеты состоятся в конце мая. Однако путешественникам придется решать проблему с жильем без туроператоров.

В свою очередь, Украины могут свободно проживать в Турции, и в обозримом будущем продолжать путешествовать. Популярный авиаперевозчик Ryanair планирует возобновить полеты в небе над Украиной осенью этого года. Пока билеты доступны для путешествий только в четырех направлениях, а рейсы запланированы на 30-31 октября этого года.