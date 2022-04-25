Популярний авіаперевізник Ryanair планує відновити польоти в небі над Україною цього року. Компанія відновила можливість придбання квитків на рейси з Бориспільського аеропорту.

На сайті Ryanair тепер доступні для бронювання чотири напрямки: Відень, Мілан, Рим та Барселона. Польоти заплановані на 30-31 жовтня 2022 року, а їхня вартість для охочих починається від €35 (1 150 грн), та закінчується на позначці у €80 (2 600 грн).

Також Ryanair пропонує українцям придбати квитки на січень, лютий та березень 2023 року.

На сайті компанії також зазначається, що компанія поки що не планує відновлювати перельоти зі Львова та Одеси, які були доступними до війни.

Варто нагадати, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша країна оперативно закрила повітряний простір для літаків. Воєнний стан також продовжили до 25 травня, і немає гарантій, що його не продовжуватимуть далі.

Не лише Ryanair планує відновлювати свою роботу в Україні – лоукостер Wizz Air продовжував продаж квитків навіть на тлі війни. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Wizz Air скасувала рейси до 26 березня. Проте вже 7 березня авіакомпанія скасувала польоти до червня.