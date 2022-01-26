Польща очолила список країн, до яких у 2021 році українці їздили найчастіше. Про це йдеться в аналізі Держприкордонслужби щодо кількості пропускних операцій за минулий рік.

– Беззаперечним лідером для українців залишається Польща – понад 4,4 млн поїздок (+13%) до цієї країни. Друге місце посіла Туреччина із загальною кількістю понад 2 млн українців, які здебільшого прямували на відпочинок. Третє – Угорщина із понад 1,7 млн пропускних операцій (+5%), – повідомили у відомстві.

Удвічі зросла й кількість подорожей українців до Єгипту – понад 1,4 млн. Водночас поїздки в Росію скоротилися на 12%.

Кількість громадян, які їздили в Білорусь, знизилася більш, ніж удвічі. Істотний приріст у відсотковому плані демонструють Румунія, Молдова, Словаччина та Німеччина.

– За підсумками 2021 року Грецька Республіка демонструє приріст популярності серед українців у 7,5 раза. Зовсім поруч із нею йдуть також Об’єднані Арабські Емірати та Італія, – додали у відомстві.

Раніше ми писали, що за 2021 рік до бюджету України надійшли рекордні 244 млн грн туристичного збору.

Це на 86,8% більше, ніж минулого року (130,6 млн грн). До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та чотири області.