Польша возглавила список стран, куда в 2021 году украинцы ездили чаще всего. Об этом говорится в анализе Госпогранслужбы по количеству пропускных операций за прошлый год.

— Безусловным лидером для украинцев остается Польша – более 4,4 млн поездок (+13%) в эту страну. Второе место заняла Турция с общим количеством более 2 млн украинцев, которые в основном направлялись на отдых. Третье – Венгрия с более чем 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%), — сообщили в ведомстве.

Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. В то же время, поездки в Россию сократились на 12%.

Число граждан, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое. Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния, Молдова, Словакия и Германия.

– По итогам 2021 года Греческая Республика демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. Совсем рядом с ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия, — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что за 2021 год в бюджет Украины поступили рекордные 244 млн грн туристического сбора.

Это на 86,8% больше, чем в прошлом году (130,6 млн. грн). В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и четыре области.