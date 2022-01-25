За 2021 рік до бюджету України надійшли рекордні 244 млн грн туристичного збору. Це на 86,8% більше, ніж минулого року (130,6 млн грн).

До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та чотири області. Столиця України поповнила бюджет на 68 млн грн, Одеська область – на 26,8 млн грн, Львівська – 23 млн грн, Київська – 15,3 млн грн, Закарпатська – 11,7 млн грн.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів, туристичний збір є важливим індикатором розвитку туристичної галузі України.

– У 2022 році ми націлені встановити прозорі й чесні правила для всіх учасників ринку. Вірю, цього року Верховна Рада ухвалить Закон Про туризм, що встановить системні принципи у роботі туристичної галузі, яка, будьмо відверті, протягом 30 років розвивалася хаотично. Законопроєкт стосується і туристичного збору, яким мають бути наповнені цільові туристичні фонди громад. Кошти повинні використовуватись виключно для реалізації стратегії розвитку туризму, – зазначила очільниця ДАРТ.

Варто зауважити, що із 244 млн грн туристичного збору 154 млн грн були сплачені юридичними особами та ще 90 млн – ФОПами. Найуспішнішими виявилися літні та осінні місяці. Влітку заробили 35% від загального річного туристичного збору, а восени – 40%.

Ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в’їзного. Станом на 2021 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в’їзного туризму.

Нагадаємо, що у 2021 році Україну відвідали 4,2 млн іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році.

Найчастіше до України приїжджали люди із сусідніх країн. Також до десятки увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.