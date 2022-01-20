Туристична платформа Tripadvisor назвала найпопулярніші напрямки для відпочинку у 2022 році. Рейтинг Travellers’ Choice Awards очолочив Дубай.

Це місто в Об’єднаних Арабських Еміратах стало справжньою меккою для туристів, яким подобається розкішний відпочинок. Також у трійку популярних напрямків увійшли Лондон та Канкун.

10 найпопулярніших напрямків у світі на Tripadvisor у 2022 році:

Дубай, Об’єднані Арабські Емірати; Лондон, Велика Британія; Канкун, Мексика; Балі, Індонезія; Крит, Греція; Рим, Італія; Кабо-Сан-Лукас, Мексика; Стамбул, Туреччина; Париж, Франція; Хургада, Єгипет.

Попри наслідки пандемії коронавірусу, Дубай, як і раніше, приваблює туристів.

– Дубай — ультрасучасне місто, в якому є все: золоті пляжі, ресторани світового класу та розкішні готелі. Статус найкращий у світі означає, що місце отримало зіркові відгуки мандрівників у всіх секторах туризму, – сказав Джастін Рейд, директор напряму та подорожі Tripadvisor.

Раніше ми писали про найкращі країни для подорожі та роботи. Найкращим місцем для такого стилю відпочинку виявилася Португалія.

До списку увійшло 111 країн — експерти оцінювали їх за 22 критеріями у 6 категоріях: подорожі, ціни, здоров’я та безпека, віддалена робота, розваги та погода.