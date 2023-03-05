Через повномасштабну війну в Україні нині виїхати на відпочинок доволі складно. Причина – закрите небо і черги на кордонах. Та все ж таки через значний стрес і постійний стан невизначеності, люди потребують хоча б нетривалого відпочинку для перезавантаження. Тому й популярні нині вікенд-тури.

Найчастіше українці їдуть на короткий відпочинок до Польщі, Чехії, Австрії, Угорщини та Словаччини. Ми поспілкувалися з власницею туристичного агентства Анною Третяк і дізналися, на що варто звернути увагу під час таких поїздок, як відвідати більше цікавих місць і зекономити.

Відпочинок весною 2023 у Польщі

Під час поїздки до Польщі варто враховувати, що перетнути кордон вийде швидше потягом, аніж автобусом чи авто. Найкращий варіант – потяг Київ – Варшава, однак часто є труднощі з бронюванням через перекупників.

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– Розкажу вам, як все ж таки придбати квиток. Продаж відкривається за 19 днів о 8-й ранку: або онлайн, або краще зайняти чергу в касі. Вартість від 1500 грн. На найближчі дати без проблем можна придбати квиток на потяг Київ – Пшемишль, від 1000 грн, Київ – Хелм, від 1200 грн в один бік за квиток, – розповідає Анна Третяк, власниця туристичного агентства.

Також можна їхати одразу автобусом із Києва до Кракова, Катовіце та інших міст Польщі. Така поїздка обійдеться від 1100 гривень. У Польщі дуже розвинена залізниця. Тому це дуже зручний спосіб пересування. А з таксі працюють такі ж служби, як і в Україні – Bolt, Uber.

Проживання в готелях у центрі історичних районів міст Польщі, наприклад, у Кракові – в середньому €30-50 на добу, великий вибір апартаментів.

Автобусні тури з України по самій Польщі не дуже розвинені, хоча пропозиції вікендів є, наприклад, Краків від €100.

– Під час поїздки ви побачите шлях, яким упродовж багатьох століть проїжджали польські королі: місце, де переплітаються легенди… Найстаріша частина міста – Ринкова площа, один із найстаріших університетів Європи – Ягеллонський університет, середньовічний центр торгівлі – торгові ряди, де можна придбати сувеніри на згадку. Також Вавельський замок. У програмі ще чимало цікавих екскурсій, – розповідає Анна Третяк.

Загалом у Польщі є на що подивитися. Цікавим буде маршрут: Пшемишль – Краків – Вроцлав – Познань – Гданськ. Особливо турагенти рекомендують маршрут Варшава – Люблін.

До того ж часто Польща є транзитною країною по маршруту до Чехії, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції та інших країн.

Так, турагенства пропонують мінімальні пропозиції Краків+Прага (де більше часу на прогулянку Прагою) на 4 дні від €51. Або подорож на 6 днів до Німеччини та Парижа від €245. Проте, щоби втілити в життя таку поїздку, два-три дні буде замало. До того ж тут краще планувати подорож літаком.

– Із Польщі літає величезна кількість лоукостів в інші країни Європи. Наприклад, із Гданська до Північної Європи квитки бувають по 50-60 злотих, проте бронювати варто заздалегідь, – радить власниця турагенства Анна Третяк.

Відпочинок весною 2023 у Чехії

Чехія останнім часом стала рекордсменом за кількістю запитів від туристів саме на вікенди. Проїзд самостійно автобусом Київ – Прага коштуватиме від 2150 грн, однак чудовим варіантом є потяг Київ – Пшемишль – Прага.

– Рекомендуємо купувати одним квитком, щоб у разі запізнення за інший сегмент вам повернули кошти. Вартість усього маршруту із сидячим місцем у нічному потязі до Праги – від 1850 грн, лежачим – від 2250 грн. У цьому нічному потязі навіть є опція вибору спальних вагонів тільки для жінок, – зауважує Анна Третяк.

У Празі вигідно бронювати готелі, оскільки ціна на апартаменти у центрі така сама або навіть вища. Центр – це Прага 1, 2, 3, 9 і 10, однак ще варто розглядати Прагу 5, ближче до річки та пішохідного мосту (там бувають вигідні варіанти) або ж Прагу 8, де межа із центральними районами. Вартість проживання у центрі – від €40 за номер на двох, хоча, якщо бронювати заздалегідь, можна знайти й дешевше.

Групові автобусні тури на вікенд до Праги від €65 із нічними переїздами, якщо без – від €150.

У Празі варто подивитися: Чеський Крумлов, Карлові вари, Національний парк Чеська Швейцарія. А на повний день можна поїхати до Дрездена – 150 км, або ж Відня – 330 км.

Є також цікавий короткий автобусний тур із містами Краків – Прага – Відень – Будапешт без нічних переїздів. Ціна на нього стартує від €150.

Відпочинок весною 2023 в Угорщині

Останнім часом туроператори отримують менше запитів від туристів на подорож до Угорщини – все через політику Орбана.

– Було навіть таке, що турист хотів автобусний тур країнами Європи, але без Угорщини, навіть як транзиту. Хоча це дуже цікава країна, це чи не єдине місце, де можна поєднати весняні прогулянки містом із купанням у термальних лазнях, – розповідає Анна Третяк.

Найпростіше дістатися автобусом Київ – Будапешт від 3000 грн. Якщо хочете їхати потягом, доведеться докласти зусиль. Придбати квитки на потяг №749 можна за 20 днів і лише в касі, до того ж їхня кількість дуже обмежена. Потяг їде до Відня, а звідти доведеться добиратися до Будапешта.

Хорошим варіантом будуть автобусні тури від €150 на 4-5 днів.

Що подивитися у самій Угорщині: Мішкольц – Тапольца, Будапешт, регіон Токай (вина), Балатон, Хевіз.

Охочі відпочити весною в Австрії можуть купити квитки на потяг №749 до Відня або ж обрати групові автобусні тури на вікенд від €150 зі Львова.

Поїздка до Відня без нічних переїздів і на більше днів (наприклад на шість, із відвідуванням іншої країни, зокрема Італії) обійдеться у щонайменше €300.

Їдуть туристи також і до Словаччини, однак країна користується більшою популярністю взимку – як гірськолижний відпочинок.

Турагенти кажуть, будь-яку поїздку можна організувати самостійно. Однак у такому разі варто заздалегідь спланувати маршрут і замовити квитки на лоукостах по Європі. Саме за таких умов можна добряче зекономити на перельотах, бо квитки часто бувають і по €10-15.