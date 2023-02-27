Відпочинок, навіть на кілька днів, допоможе перезавантажитися і психологічно відволіктися від стресів. Постійна напруга знесилює наш організм. Тому позитивні емоції нині особливо потрібні. Попри війну, українці цікавляться турами на морський релакс за кордоном.

Куди навесні поїхати на море, де у цей час найкращий клімат, який підійде і дорослим, і дітям, скільки коштує таке задоволення та як дістатися до курортів, Фактам ICTV розповів директор Туристичної агенції Трайдент-хіт Ужгород Олександр Доктор.

Куди поїхати навесні на море – популярні напрямки

Найпопулярнішим весняним напрямком завжди був і залишається Єгипет. Саме до цієї країни можна недорого полетіти на море навесні. Найближчий аеропорт, звідки є авіарейси до Єгипту, це Жешув у Польщі. Це лише 200 км від Ужгорода.

Зараз дивляться

Ціни починаються від $330 на особу за тиждень відпочинку на все включено. Ну, а далі вже люди вибирають собі відпочинок до своїх вимог, потреб та рівня готелю. Авіарейси відбуваються у Шарм-ель-Шейх і Хургаду.

На другому місці за популярністю – Об’єднані Арабські Емірати. Туди можна вилетіти як із польського Кракова, так і з угорського Будапешту. Вартість відпочинку – від $500 і вище з людини за тиждень. У цю ціну входить сніданок.

Емірати ніколи дешевими не були. Відповідно, їдуть туди люди, які бажають насолодитися не лише теплом і морем, а й новітніми технологіями, шопінгом і бездоганним сервісом.

Упродовж усього весняного сезону актуальні екзотичні напрямки. Можна летіти як і з Кракова, так і з Будапешта. Дуже популярний острів Занзібар. Цей напрямок наразі має найпривабливішу ціну серед екзотики. Комфортний клімат навесні на Шрі-Ланці, у Домініканській республіці, на Мальдівах, Сейшелах і Маврикію.

Проте відпочинок на екзотичних напрямках значно дорожчий за відпочинок у Єгипті чи ОАЕ.

Раннє бронювання на весняний відпочинок 2023

У травні відпочивальників вже готова буде зустрічати Туреччина. У цьому місяці тут розпочинається пляжний сезон. Наразі вже повним ходом іде раннє бронювання відпочинку у цій країні. До речі, курорти Анталійського та Егейського узбережжя не постраждали від нещодавнього землетрусу.

Триває раннє бронювання європейських напрямків на літо. Це Болгарія, Чорногорія, Албанія, Хорватія, Італія, Іспанія. Автобусом можна їхати з Мукачева і Львова, можна летіти з Румунії, Молдови, Польщі чи Угорщини. Тобто аеропортів вильоту вистачає.

Єдине, з чим довелося зіткнутися нашому туристу – це трансфер. Треба самому дбати, як добиратися до аеропортів вильоту на море. Всі звикли до безкоштовних трансферів Україною. Зараз, на жаль, це додаткові витрати кожного відпочивальника. На це варто зважати і розраховувати бюджет.

Щоправда, досі безкоштовно турагентства везуть відпочивальників до аеропортів у Польщі. Але лише тих, хто купив тури до Єгипту, бо це найпопулярніший напрямок.

Але переживати не варто. Бо система залізничного та автобусного сполучення в Україні розгалужена. Є індивідуальні трансфери за кордон, є перевізники, які за окрему плату відвезуть відпочивальників прямісінько до аеропорту. Тому великої проблеми тут немає. До закордонного аеропорту можна доїхати і на власному авто.

Скільки коштує відпочинок на морі навесні – ціни 2023

Загалом ціни на відпочинок зросли, і суттєво. Бо з початку повномасштабної війни підвищилася вартість і пального, і, відповідно, авіаперевезень. Подорожчало харчування не лише в Україні, а й у цілому світі.

Криза, викликана війною, торкнулася усіх без винятку. Готельний бізнес почав відчутно страждати ще під час пандемії коронавірусу. І додатково – від воєнних дій.

Зважаючи на всі ці фактори, українцям не варто сподіватися на путівки на море за кордон за $100-150, як це було у довоєнний час. Наразі один тиждень відпочинку навесні на морі стартуватиме щонайменше від €300 і вище, залежно від рівня готелю.

Попит на відпочинок знизився. І це очікувано. Особливо під час раннього бронювання пакетних турів. Саме вони користувалися популярністю у довоєнний час, коли люди спокійно могли планувати собі відпочинок і знали, що їх чекає через пів року-рік. Не було нинішньої невизначеності щодо своїх доходів. Зараз, здебільшого, раннє бронювання замовляють вибагливі туристи, які розуміють, що економія, особливо на дорогих готелях, сягає 40-50%.

Наприклад, путівка в сезон коштує €10 тис. Але якщо забронювати цей відпочинок заздалегідь, він коштуватиме €5-6 тис. Це дуже суттєва різниця. Люди, які звикли до такого відпочинку, уже потурбувалися про те, щоб забронювати собі VIP-готелі з досить відчутними знижками.

Українці, які обирають відпочинок нижчого сегменту і розраховують на дешеві тури, можуть купити гарячі путівки у сезон. Тоді можна зловити хорошу ціну. На недорогих готелях вигода раннього бронювання мінімальна, а часом її взагалі немає.