Из-за полномасштабной войны в Украине сейчас выехать на отдых довольно сложно. Причина – закрытое небо и очереди на границах. И все же из-за значительного стресса и постоянного состояния неопределенности, люди нуждаются хотя бы в непродолжительном отдыхе для перезагрузки. Поэтому и популярны сейчас уик-энд-туры.

Чаще всего украинцы едут на короткий отдых в Польшу, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию. Мы пообщались с владелицей туристического агентства Анной Третьяк и узнали на что стоит обратить внимание во время таких поездок, как посетить больше интересных мест и сэкономить.

Отдых весной 2023 в Польше

Во время поездки в Польшу следует учитывать, что пересечь границу получится быстрее поездом, чем автобусом или авто. Лучший вариант поезд Киев – Варшава, однако часто есть трудности с бронированием из-за перекупщиков.

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– Расскажу вам, как все же приобрести билет. Продажа открывается за 19 дней в 8 утра: или онлайн, или лучше занять очередь в кассе. Стоимость – от 1500 грн. На ближайшие даты без проблем можно приобрести билет на поезд Киев – Пшемышль, от 1000 грн, Киев – Хелм, от 1200 грн в одну сторону за билет, – говорит Анна Третяк, владелица туристического агентства.

Также можно ехать сразу автобусом из Киева в Краков, Катовице и другие города Польши. Такая поездка обойдется от 1100 гривен. В Польше очень развита железная дорога. Поэтому это очень удобный способ передвижения. А из такси работают такие же службы, как и в Украине – Bolt, Uber.

Проживание в отелях в центре исторических районов городов Польши, например, в Кракове – в среднем €30-50 в сутки, большой выбор апартаментов.

https://www.instagram.com/p/CpR92jDMX3p/

Автобусные туры из Украины по самой Польше не очень развиты, хотя предложения есть, например, Краков – от €100.

– Во время поездки вы увидите путь, по которому на протяжении многих столетий проезжали польские короли: место где переплетаются легенды… Старейшая часть города – Рыночная площадь, один из старейших университетов Европы – Ягеллонский университет, средневековый центр торговли – торговые ряды, где вы можете приобрести сувениры на память. Также Вавельский замок. В программе еще немало интересных экскурсий, – рассказывает Анна Третяк.

В общем, в Польше есть что посмотреть. Интересным будет маршрут: Пшемышль – Краков – Вроцлав – Познань – Гданьск. Особенно турагенты рекомендуют маршрут Варшава – Люблин.

К тому же часто Польша является транзитной страной по маршруту в Чехию, Австрию, Германию, Швейцарию, Францию и другие страны.

Так, турагенства предлагают минимальные предложения Краков+Прага (где больше времени на прогулку по Праге) на 4 дня от €51. Или путешествие на 6 дней в Германию и Париж от €245. Однако, чтобы воплотить в жизнь такую поездку, два-три дня будет мало. К тому же здесь лучше планировать путешествие самолетом.

– Из Польши летает огромное количество лоукостов в другие страны Европы. Например, из Гданьска в Северную Европу билеты бывают по 50-60 злотых, однако бронировать стоит заранее, – советует владелица турагенства Анна Третяк.

Отдых весной 2023 в Чехии

Чехия в последнее время стала рекордсменом по количеству запросов от туристов именно на выходные. Проезд самостоятельно автобусом Киев – Прага будет стоить от 2150 грн, однако отличным вариантом является поезд Киев – Пшемышль – Прага.

– Рекомендуем покупать одним билетом, что в случае опоздания за другой сегмент вам вернули средства. Стоимость всего маршрута с сидячим местом в ночном поезде в Прагу от 1850 грн, с лежачим – от 2250 грн. В этом ночном поезде даже есть опция выбора спальных вагонов только для женщин, – советует Анна Третяк.

В Праге выгодно бронировать отели, поскольку цена на апартаменты в центре такая же или даже выше. Центр — это Прага 1, 2, 3, 9 и 10, однако еще стоит рассматривать Прагу 5, ближе к реке и пешеходному мосту (там бывают выгодные варианты) или Прагу 8, где граница с центральными районами. Стоимость проживания в центре – от €40 за номер на двоих, хотя если бронировать заранее, можно найти и дешевле.

Групповые автобусные туры на уик-энд в Прагу от €65 с ночными переездами, если без – от €150.

В Праге стоит посмотреть: Чешский Крумлов, Карловы Вары, Национальный парк Чешская Швейцария. А на полный день можно поехать в Дрезден – 150 км, или же Вену – 330 км.

Есть также интересный короткий автобусный тур с городами Краков – Прага – Вена – Будапешт без ночных переездов. Цена на него стартует от €150.

Отдых весной 2023 в Венгрии

В последнее время туроператоры получают меньше запросов от туристов на путешествие в Венгрию – все из-за политики Орбана.

– Было даже такое, что турист хотел автобусный тур по странам Европы, но без Венгрии, даже как транзита. Хотя это очень интересная страна, это едва ли не единственное место, где можно совместить весенние прогулки по городу с купанием в термальных банях, – рассказывает Анна Третяк.

Проще всего добраться автобусом Киев – Будапешт от 3000 грн. Если хотите ехать поездом, придется приложить усилия. Купить билеты на поезд №749 можно за 20 дней и только в кассе, к тому же их количество очень ограничено. Поезд едет до Вены, а оттуда придется добираться до Будапешта.

Хорошим вариантом будут автобусные туры от €150 на 4-5 дней.

Что посмотреть в самой Венгрии: Мишкольц – Тапольца, Будапешт, регион Токай (вина), Балатон, Хевиз.

Желающие отдохнуть весной в Австрии могут купить билеты на поезд №749 до Вены или выбрать групповые автобусные туры на уик-энд от €150 из Львова.

Поездка в Вену без ночных переездов и на большее количество дней (например на шесть, с посещением другой страны, например Италии) обойдется в минимум €300.

Едут туристы также и в Словакию, однако страна пользуется большей популярностью зимой как горнолыжный отдых.

Турагенты говорят, любую поездку можно организовать самостоятельно. Однако в таком случае стоит заранее спланировать маршрут и заказать билеты на лоукостах по Европе. Именно при таких условиях можно хорошо сэкономить на перелетах, потому что билеты часто бывают по €10-15.