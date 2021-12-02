Напередодні новорічних свят на сайті Airbnb зʼявилась можливість орендувати будинок сімʼї Маккалістерів з фільму Сам удома.

Особняк розташований на околицях Чикаго (США), його можна забронювати на один день, 12 грудня. Ціна на сайті ще не вказана, а саме бронювання відкриється 7 грудня.

У будинку є чотири гостьові кімнати та дві спальні. Сам опис особняка складений від імені старшого брата Кевіна — База Маккалістера. Він пише, що в дитинстві був не надто любʼязним, але тепер подорослішав і змінився.

– Я виріс і тепер щасливий запросити вас у свій сімейний будинок на ці свята — і навіть готовий поділитися піцою. Але постарайтеся не дати моєму павуку Акселю вислизнути. Отже, поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі разом), я запрошую одну компанію бешкетників дозволити своїм внутрішнім дітям вільно бігати в будинку мого дитинства, — зазначив Баз.

Він додав, що у будинку діятимуть “правила молодшого брата” Кевіна, тож гостям дозволено їсти шкідливу їжу, дивитися заборонені фільми та брати лосьйон батька.

Нещодавно на платформі Disney+ відбулася прем’єра ремейку Сам удома. Cюжет перезапуску практично не відрізняється від оригінального фільму.

Головну роль у сучасній версії зіграв Арчі Єйтс, який вже відомий завдяки стрічці Кролик Джоджо.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального фільму Сам удома від Кріса Коламбуса відбулася у 1990 році. Він став найкасовішим різдвяним фільмом в історії США і був номінований на премії Оскар та Золотий глобус.