Американська кіностудія 20th Century Studios презентувала перший трейлер ремейку сімейної комедії Сам удома. Прем’єра стрічки відбудеться 12 листопада на платформі Disney +.

Cюжет перезапуска практично не відрізняється від оригінального фільму. Сім’я 12-річного хлопчика Макса Мерсера вирушила у різдвяну відпустку в Японію, забувши його вдома.

Головному герою доведеться захищатися від грабіжників за допомогою винахідливості та саморобних пасток.

Головну роль у сучасній версії виконав Арчі Єйтс, який вже відомий завдяки фільму Кролик Джоджо.

Також у картині зіграли Роб Делані, Еллі Кемпер, Тімоті Саймонс, Еллі Макі, Ешлін Бі, Кенан Томпсон. Режисером Сам удома став Ден Мейзер, який раніше знімав стрічки Даю рік і Хтивий дідусь.

Раніше мережею поширювалися чутки про те, що головний герой оригінальної франшизи Кевін Маккалістер зіграє у ремейку. Проте у трейлері він не з’явився.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального фільму Сам удома від Кріса Коламбуса відбулася у 1990 році.

Він став найкасовішим різдвяним фільмом в історії США і був номінований на премії Оскар та Золотий глобус.

Нещодавно Disney презентував трейлер картини Вестсайдська історія. Нова стрічка режисера Стівена Спілберга – це адаптація відомого бродвейського мюзиклу 1957 року. В основі сюжету лежить п’єса Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра.