Напередодні прем’єри нового сезону культового серіалу Секс і місто (And Just Like That) сервіс оренди житла Airbnb відтворив інтер’єр квартири Керрі Бредшоу.

З нагоди 23-річчя серіалу всі охочі зможуть забронювати апартаменти на одну із запропонованих ночей – 12 або 13 листопада. Ціна аренди – $23 за ніч.

Квартира розташована не на Манхетені, як в оригінальній історії, а в іншому районі Нью-Йорка – Челсі.

У двоповерхових апартаментах є всі знакові атрибути будинку головної героїні. Особливої уваги варта легендарна гардеробна, яка набита найзнаковішими аксесуарами та взуттям Керрі Бредшоу.

На першому поверсі розташована вітальня та кухня, на другому – особиста кімната головної героїні. У ній є ванна кімната, куточок для читання зі шкіряним кріслом і тераса з видом на парк.

Також у квартирі є набір для виготовлення улюбленого коктейлю Бредшоу Космополітен, копія робочого ноутбуку Apple 90-х років, бездротовий телефон та підвіска з ім’ям Керрі.

Нагадаємо, що продовження культового серіалу Секс і місто глядачі побачать вже у грудні. Стрічка налічуватиме 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин.

Дії у стрічці розгортатимуться через 20 років після закінчення оригінального шоу. У серіалі з’являться три головні героїні – Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс і Шарлотта Йорк. Перший тизер Секс і місто – дивіться на Фактах ICTV.