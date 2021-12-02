В канун новогодних праздников на сайте Airbnb появилась возможность арендовать дом семьи Маккалистеров из фильма Один дома.

Особняк расположен в окрестностях Чикаго (США), его можно забронировать на один день, 12 декабря. Цена на сайте еще не указана, а само бронирование откроется 7 декабря.

В доме есть четыре гостевые комнаты и две спальни. Само описание особняка составлено от имени старшего брата Кевина – База Маккалистера. Он пишет, что в детстве был не слишком любезным, но теперь повзрослел и изменился.

– Я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом на эти праздники – и даже готов поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы едем в отпуск (на этот раз все вместе), я приглашаю одну компанию озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства, — отметил Баз.

Он добавил, что в доме будут действовать “правила младшего брата” Кевина, так что гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы и брать лосьон отца.

Недавно на платформе Disney+ состоялась премьера ремейка Один дома. Cюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма.

Главную роль в современной версии сыграл Арчи Йейтс, уже известный благодаря ленте Кролик Джоджо.

Напомним, что премьера оригинального фильма Один дома от Криса Коламбуса состоялась в 1990 году. Он стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США и был номинирован на премии Оскар и Золотой глобус.