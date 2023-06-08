Одним із головних критеріїв відпустки українців за кордоном є наявність у тій чи іншій країні туристів із Росії. Із початку повномасштабного вторгнення низка держав припинили видавати росіянам візи. Так, із травня 2022 не приймають російських туристів у Бельгії, Латвії, Литві, Естонії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Іспанії, Канаді, США, Польщі, Словаччині, Сінгапурі, Чехії, Швеції, Японії. Та все ж є країни, де росіян можна зустріти на березі моря.

Факти ICTV з’ясували, які курортні країни досі приймають окупантів і куди краще поїхати відпочити, аби не зіпсувати собі відпустку.

Усього для росіян залишилося тільки декілька країн, куди туристи можуть полетіти прямими рейсами. Серед них – Туреччина, Єгипет, Мальдіви, Шрі-Ланка, Ізраїль. А ще – вони масово їдуть до Чорногорії.

– До Чорногорії великий потік туристів із країни-агресора. Багато хто з них має посвідки на постійне проживання та громадянство. Також чимало росіян у Лімассолі (Кіпр) – це місто, де є діаспора росіян. Вони там скрізь, ви навіть не відчуєте, що приїхали за кордон, – розповідає туристична експертка Наталія Якименко.

Проте і в закриті країни росіяни примудряються приїжджати.

– Є обмеження щодо в’їзду. До прикладу, країни Шенгену, для яких необхідна віза і де на початку повномасштабного вторгнення діють певні складнощі щодо її відкриття. Але ті, хто вже мав візу чи посвідку на проживання у країні Шенгенської зони, мають право вільно її відвідувати. Окремих курортів і готелів, які б принципово відмовилися прийняти росіян, на жаль, майже немає, – каже експертка.

Країни з мінімальним відсотком росіян-туристів

Греція

Найпопулярнішими локаціями для відпочинку в Греції є острова Родос, Крит, Корфу та Санторіні. Цей острів знаменитий своїм середньовічним містом, оточеним високими кріпосними стінами з баштами та старовинними воротами. Однак можна відпочивати й на материковій частині країни. Там є на що подивитися.

Так, варто побувати у Метеорах – це восьме чудо світу. Високі скелі, на вершинах яких розташовані монастирі. Також варто внести до списку Салоніки – місто руїн візантійських і римських часів та друге за величиною у Греції. Там – другий по величині університет серед усіх Балканських країн. А ще варто піднятися на гору Олімп, звідки Зевс здійснював своє правління.

А з портів Лавріо чи Пірей можна поромом дістатися будь-якого грецького острова.

– Орієнтовна вартість відпочинку від €1200-1500 за двох, все включено. У ціну входить страхування, переліт, проживання і харчування. Вильоти можуть бути з Кишинева чи Польщі. Доїхати туди можна автобусом або потягом. Вартість – близько 1500 грн, – розповідає Наталія Якименко.

Іспанія

Іспанію не випадково називають “найбільш пляжною країною світу”. Там є понад 600 пляжів. Якщо ви мрієте потрапити до столиці вечірок і кращих клубів, то вам треба летіти на Ібіцу – головну клубну столицю світу.

Богемним курортом є Майорка – острів Балеарського архіпелагу вражає своєю природною красою. А ось райським островом називають Тенеріфе. Відпочивати там полюблять родини із дітьми, бо є цікаві екскурсії, хороші готелі та комфортний клімат. Серед пропонованих курортів – Коста-Бланка, Коста-Брава, Марбелья та Майорка.

Пакетні тури здебільшого організовані з Польщі. Наприклад, на Майорку можна полетіти у червні-липні удвох від 45 тис. грн (7 ночей).

Італія

Берегова лінія Італії – найдовша у Європі. Країна омивається чотирма морями, тому вибір, де відпочити, чималий. Серед популярних курортів – відпочинок на Лігурійському узбережжі. Він вважається найдорожчим і найелітнішим, його обирають переважно любителі вітрильного спорту.

Прихильники дайвінгу їдуть на Тірренське узбережжя. Найвідомішими курортами цього регіону вважаються Террачина, Маратея, Сабаудія і Гаєта.

Та найпопулярнішим і кращим для морського відпочинку вважається східне узбережжя Італії. Тут можна знайти відпочинок на будь-який смак і бюджет. Найбільш відомими курортними містами вважаються Ріміні, Пезаро, Мілано-Маріттіма та Габічче Маре.

– Італія – досить дорога країна, тому самостійно організована поїздка на тиждень обійдеться щонайменше у €900. Вартість однієї доби в хостелі – від €41, у бюджетному тризірковому готелі – від €90. Пакетний тур коштуватиме щонайменше 55 тис. грн зі сніданками, – каже туристична експертка.

Хорватія

Дубровник – найпопулярніший курорт Хорватії, що розташувався на південному сході країни, на узбережжі Адріатичного моря. Найцікавіші та наймальовничіші місця – в історичному центрі міста. Стіни Дубровника є частиною його сутності, оскільки воно може похвалитися тим, що було мурованим містом ще з Середньовіччя. Це місто завжди було добре захищене, а доказом цього є нинішні укріплення.

Також варто звернути увагу на Палац ректора, Дубровницький собор, і прогулятися площею Лузи. Є неподалік міста і пляжі. Пляж Баньє – міський пляж, до якого можна дійти пішки з центру міста. Є й інші пляжі, наприклад, Буза, зі своєрідними кам’яними терасами.

Макарська є одним із кращих місць для відпочинку на морі в Хорватії. Це курортний населений пункт на Адріатичному узбережжі. З одного боку його оточують заповідники, а з іншого – чисте море з безліччю островів. Можна відвідати найцікавіші острови поряд – Брач, Корчула, Млєт, Хвар і Віс. А ще там є неймовірний природний парк Біоково. Аби його оглянути, знадобиться цілий день. У ньому розташовується третя за розміром вершина у Хорватії. Врахуйте, що вхід платний – до €10.

Середня ціна перельоту в Хорватію в обидві сторони становить €200 (зазвичай, без багажа).

Вартість проживання у готелі стартує від €60 за ніч. Але якщо ви хочете заощадити, можна підібрати порівняно недорогий хостел.

Середній чек за обід у ресторанах Хорватії – €10-30.

Португалія

До найкращих курортів Португалії належить: Алгарве Кашкайш, острів Мадейра, Порту Сезимбра, Сінтра Ешторіл.

Алгарве – найпівденніша провінція Португалії з берегом протяжністю близько 200 км і розкішними пляжами. Цей курорт, що розвивається, європейські туристи облюбували як найбільш чистий, комфортабельний і одночасно престижний курорт у Європі.

Мадейра – один із найкрасивіших квітучих островів в Атлантичному океані, розташований у 1000 км від континентальної Португалії.

Порту – друге за величиною місто Португалії, що дало назву портвейну і всій країні. Це батьківщина Генріха Мореплавця. А ще саме тут письменниця Джоан Роулінг придумала казку про Гаррі Поттера. Історичний центр Порту – це поєднання червоних дахів, лабіринту вулиць, вуличних кафе і стін з яскравої плитки азулежу.

Варто прогулятися мостом Понті-ді-Дон-Луїш I. Звідти відкривається неймовірний вид на річку Дору, Рібейру – серце Порту, човники рабера, на яких раніше перевозили бочки з портвейном.

Тижневий відпочинок удвох у середньому обійдеться 80 тис. грн. Якщо орендувати житло самостійно, то номер у готелі обійдеться у щонайменше €80. Варто враховувати, що у менших містечках ціни можуть бути дешевші, але це залежить також від пляжного сезону та близькості до океану. Влітку південь країни буде дорожчим.

Вильоти до Португалії є з Польщі. Можна купити порівняно недорогий квиток, скориставшись лоукостом.