В Україні оновили правила безпеки під час мандрівок напередодні літного сезону 2023. Куди заборонено їхати та які обмеження діють у регіонах, читайте в матеріалі.

Цьогоріч українцям знову доведеться забути про пляжний відпочинок на морі. Узбережжя Азовського повністю окуповане росіянами, а Чорного – недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів. Відносно безпечними є центральні та західні регіони України.

Плануючи літній відпочинок в Україні, варто пам’ятати, що по всій території заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії поблизу критичної інфраструктури, а також біля кордонів із Росією та Білоруссю.

Відпочинок на сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії. Загалом варто утриматися від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Заборони й обмеження за регіонами у період воєнного стану

Київ і Київська область

Заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. Також заборонений сплав водоймами. Чорнобильська зона досі лишається закритою для відвідувачів. Наразі на Київщині працюють всі локації, які змогли відновитися – готелі, музеї, садиби.

Черкаська область

Тут можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ОДА. Офіційно в місті Черкаси діє п’ять пляжів – три комунальних і два приватні. А от відвідування лісів категорично заборонено.

Полтавська область

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Можна купатися, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в межах спортивних змагань. Також в ОДА просять погоджувати графік тренувань на водоймах з урахуванням наближення до мостів на відстані 100 метрів.

Вінницька область

Усі туристичні об’єкти Вінниччини працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Однак деякі музеї в період війни не працюють. Дозволена туристична діяльність на водоймах окрім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. На території регіону заборонено відвідування лісів.

Житомирська область

Тут можна збирати ягоди, гриби та лікарські рослини в лісах, окрім територій, які розташовані за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані.

Заборонено відвідувати заповідники. Закриті водойми, розташовані поруч з об’єктами критичної інфраструктури, решта ж готові приймати відпочивальників. Заклади культури працюють тільки з укриттями, решта організовують виїзні або онлайн-заходи.

Дніпропетровська область

Заборонено навігацію на водних об’єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден і водних мотоциклів і засобів для розваг на воді. Також заборонено відвідувати ліси.

Музеї та театри регіону працюють згідно з вимогами воєнного часу. В області створено віртуальні електронні екскурсії з подієвого та геотуризму.

Кіровоградська область

Заборонено відвідувати ліси та користуватися плавзасобами на водоймах. Під забороною моторні, спортивні, вітрильні судна, а також водні мотоцикли та інші засоби розваг на воді.

Волинська область

Тут немає обмежень щодо відвідування виставок, кіно, музеїв та інших туристичних місць, однак діють заборони щодо сплавів на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону. Можна купатися в річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, зокрема на озері Світязь.

Львівська область

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Виняток, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або веломаршрут. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об’єктів.

Туристичні об’єкти відкриті, купатися та засмагати можна тільки на пляжах, які перевірені та рекомендовані ДСНС.

Закарпатська область

На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті, зокрема частина Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Закриті для відвідувачів гора Піп Іван і водоспад Ялинський, розташовані на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення. Заборонені польоти на одномоторних літаках.

Івано-Франківська область

Можна відвідувати гори та ліси. На території Буковеля заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, багі та мотоциклах. У Верховинському районі затверджені додаткові обмеження щодо відпочинку на території громад, які межують із кордоном.

Тернопільська область

Дозволено відвідувати ліси. Усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до графіків. В області напрацьовують нові та вдосконалюють вже наявні маршрути активного пішого та велотуризму. У Тернополі, Теребовлі, Чорткові та Заліщиках створюють локальні туристичні маршрути з екскурсіями, майстер-класами та гастротуризмом.

Рівненська область

У Рівненській області дозволили ходити в ліси та збирати ягоди, однак не всюди. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

Хмельницька область

Усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до графіків. Заборонено розводити багаття і в’їжджати до лісу на будь-якому транспорті, за винятком велосипеда.

Чернівецька область

Туристичні обʼєкти працюють у звичному режимі, відповідно до графіків. Модна відвідувати ліси. Туристичні локації, які розташовані за 5 кілометрів від прикордонної смуги можна відвідувати тільки з дозволу прикордонників.

Плануючи відпустку в Україні, формуйте маршрут з урахуванням розташування укриттів. Перш ніж відвідати туристичну локацію, уточніть графік її роботи. Крім того, не забувайте, що в Україні діє комендантська година.