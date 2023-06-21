Вражеские мины, бытовой мусор, тела животных, сальмонелла, ротавирус. И это далеко не все опасности, которыми сейчас угрожает здоровью человека Черное море. В начале лета в Одесском регионе активно готовились к пляжному сезону: натягивали противоминные сетки, устанавливали систему оповещения о воздушной тревоге и наблюдательные пункты. Впрочем, техногенная катастрофа из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС изменила все.

Теперь одесские пляжи признали непригодными для купания. Соответствующее решение приняли 17 июня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома Одесского горсовета. Все из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах и реальной опасности для здоровья людей.

Причем запрет купания распространяется не только на Черное море, но и на лиманы в регионе, среди которых Куяльницкий, Хаджибейский, Днестровский и другие. Потому что морская вода попадает и в эти водоемы.

— В море категорически нельзя купаться. Еще с самого начала экологической катастрофы исследования воды показали, что есть превышение по нефтепродуктам и железу. А еще море очень опреснено. Его соленость упала втрое. А значит, процессы гниения и загрязнения ускоряются. И люди под угрозой того, что они выйдут из воды со слоем бактерий на коже, что грозит как минимум инфекционными заболеваниями, — рассказывает эколог Владислав Михайленко.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на побережье продолжают попадать бытовые отходы, кучи камыша и тела животных. А в пробах воды уже нашли следы ротавируса А, сальмонеллы и холероподобных вибрионов. Именно потому, что морская вода опреснилась, бактерии и инфекции распространяются быстрее.

— Мы до сих пор до конца не знаем, какие бактерии принесла нам пресная вода из Херсонской области. Уже найдены следы ротавируса, сальмонеллы и холероподобных вибрионов. Кроме того, угрозу несут как бытовые вещи, такие как медицинские маски, обломки домов, холодильники и многое другое, так и тела животных и канализационные выбросы. Загрязнен опасными бактериями и песок на одесском побережье. Мы видим, сколько камыша с Херсонщины продолжает выбрасывать на берег Черное море. Камыш — это органическая составляющая, которая перегнивает в воде, и после попадания на песок этот процесс продолжается. Поэтому происходит бактериальное загрязнение нашего побережья, — объясняет эколог Владислав Михайленко.

Следственно, опасность для здоровья людей несет не только морская вода, но и песок на одесском побережье. Поэтому запрещено не только купаться, но и вообще находиться на пляжах. За соблюдением ограничений будет следить муниципальная стража.

— В этом камыше, который продолжает выбрасывать на берег море, кроме опасных бактерий, есть и живые организмы, которые несвойственны для нашей экосистемы. Это мелкие животные: бобры, ондатры, лягушки, черепахи, тритоны, рыба. Таким образом происходит и биологическое загрязнение, то есть интродукция. Это все очень опасные процессы, — говорит Владислав Михайленко.

Сейчас в Одессе и области ведется наблюдение за качеством морской воды и эпидемиологической ситуацией в регионе. Поэтому сейчас запрещены и вылов, употребление, продажа морской рыбы и черноморских морепродуктов. Экологи говорят, особенно это касается мидий и рапанов. Поскольку они являются “природными фильтрами”, пропускающими через себя сотни литров воды для получения питательных веществ. Сейчас этими питательными веществами являются те самые опасные бактерии. Поэтому сейчас в городе продолжается проверка объектов торговли. Как будет контролироваться соблюдение запрета и будет ли применяться система штрафов против нарушителей, пока неизвестно.

И хотя эпидемиологическая ситуация в регионе пока контролируемая, все равно сохраняется высокий риск заболеваний в виде кишечных инфекций. Поэтому людей просят быть осмотрительными. А значит, ни в коем случае не посещать пляжи и не купаться, а также мыть руки и кипятить воду.

— Вода у нас в одесский водопровод попадает из Днестра, а не Днепра. То есть на сегодня теоретически угрозы заражения питьевой воды в одесском регионе нет. Но некоторые специалисты считают, что подземный водоносный горизонт у Днепра и Днестра может быть общим. Он может быть совмещенным. Поэтому ведутся наблюдения за санитарно-гигиеническими показателями. Впрочем, людям лучше обезопасить себя. Сейчас воду лучше употреблять бутилированную или кипяченую. Кипятить ее нужно не менее трех минут, — говорит эколог Владислав Михайленко.

И экологическая опасность не единственная, которую сейчас несет Черное море. Самое опасное, что оно приносит — вражеские боеприпасы. В рекреационной зоне Одесского региона уже неоднократно обнаруживали противокорабельные, противопехотные и противодесантные якорные мины.

В оперативном командовании Юг отмечают, продолжается наблюдение за надводной поверхностью, но среди кучи мусора и камыша не всегда можно заметить взрывоопасный предмет. Большинство мин неконтролируемо дрейфуют. Некоторые из них самостоятельно уже детонировали в воде. Поэтому людей просят воздержаться от посещения побережья, чтобы сохранить не только свое здоровье, но и жизнь.

— Кроме мин, противодесантных, противопехотных, которые сорвало в море и превратило в дрейфующие, затопило и очень много позиций, где были и другие виды вражеского вооружения. В том числе мины-лепестки, которые очень опасны. И также могут быть принесены течением на одесское побережье. Поэтому я призываю украинцев быть сознательными и ответственными за собственную жизнь. Ситуация довольно опасная, — рассказывает пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Мины должны были бы сдерживать специальные сетки, которые натянули от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана коммунальщики и арендаторы пляжей, надеясь на открытие купального сезона в Одессе. Впрочем, бытовой мусор и камыш, который приносит течение после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, повредили ограждение в воде. Поэтому сейчас в Черном море сохраняется высокий уровень минной угрозы. Военные отмечают, находиться на побережье опасно. А экологи это подтверждают.