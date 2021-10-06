Відомі тревел-блогери та ведучі реаліті У кого більше? на Новому каналі Макс Узол і Оля Манько склали ідеальний маршрут Києвом на вихідні.

Осінь — чудова пора для прогулянок столицею. Жовте листя вже встигли пофарбувати вулиці мегаполісу. Подружжя розповіло, де цікаво погуляти в Києві.

1. Воздвиженка

Це один з найкрасивіших районів Києва. Раніше з нього хотіли зробити елітний район, але через недобросовісного забудовника ця локація довгий час пустувала, перетворившись на район-привид. Зараз це місце ожило і стало одним з найулюбленіших для киян і туристів. Тут є кафе, а також купа гарних закутків для фото. На Воздвиженці є своя ратуша з чудовим оглядовим майданчиком.

2. Найстаріший житловий будинок Києва

– Його нелегко знайти, просто так з вулиці не помітите. Потрібно увійти в арку житлових будинків у центрі Подолу (Контрактова площа, 7). Ви натрапите на маленький приватний дерев’яний будиночок, побудований у 1760 році, – розповів Макс.

У ньому досі живуть люди — це сьоме покоління власників Нечаєвих. Тополь біля будинку також має свою історію — дерево посадили 9 травня 1945 року, в День Перемоги.

3. Замкова гора

Вхід на Замкову гору з Андріївського узвозу — це містична локація. Головний орієнтир — пам’ятник Миколі Гоголю. За ним є сходи, якими потрібно підійнятися. Локація відкриє чудовий краєвид на Воздвиженку, Поділ, Дніпро, мости та далекі житлові райони Києва. Краще приходити на заході — місто розкривається в абсолютно новому вигляді.

4. Пейзажна алея

– Це арт-простір просто неба для цікавих прогулянок і яскравих фото. Найкраще приходити в будні дні – у вихідні навіть стати ніде, — ділиться враженням Ольга.

Алея художників розташована поруч з Андріївським спуском, яким можна пройти до парку Володимирська гірка, а з нього — на знаменитий скляний міст і до Арки Дружби народів.

5. Миколаївський костел

– Костел також відомий як Національний будинок органної та камерної музики, – розповідає Макс.

Це ідеальне місце для весільних фотосесій та знімків у Instagram. Готичному храму — понад сто років. Побудував цю красу відомий київський архітектор Владислав Городецький.