Компанія Google опублікувала список найпопулярніших туристичних місць в Україні. Дані були надані за запитом ДАРТ, і вони засновані на статистиці пошукових запитів сервісу за 2021 рік.

Найпопулярніші природні парки України за 2021 рік:

Бакота Асканія-Нова Тустань Синевир Голубі озера

Цього року українці віддали перевагу відпочинку в межах країни – у списку міських парків і розважальних зон лідирує аквапарк в курортній Одесі. Друге місце за зоопарком Києва, а замикає трійку лідерів аквапарк в Бердянську. На четвертому місці опинився величезний Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького в Харкові, а п’яте місце за київським ботанічним садом.

Відпочинок біля моря приваблював українців і цього року. Серед пляжних локацій біля моря найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ і Лазурне.

Охочих відпочити від міської метушні в горах теж знайшлося — найчастіше шукали Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.

Подорожувати Україною можна не тільки влітку — осінь також підходить для прогулянок парками та унікальними локаціями. Наприклад, на вихідні можна з’їздити до Ворохти та насолодитися видами карпатських гір.

Дізнатися про кращі місця для подорожі восени 2021 Україною можна в добірці від Факти ICTV.