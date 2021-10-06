Известные тревел-блогеры и ведущие реалити У кого больше? на Новом канале Макс Узол и Оля Манько составили идеальный маршрут по Киеву на выходные.

Осень — отличная пора для прогулок по столице. Желтые листья уже успели окрасить улицы мегаполиса. Супруги рассказали, где интересно погулять в Киеве.

Воздвиженка

Это один из самых красивых районов Киева. Раньше из него хотели сделать элитный район, но из-за недобросовестного застройщика эта локация долгое время пустовала, превратившись в район-призрак. Сейчас это место ожило и стало одним из самых любимых для киевлян и туристов. Здесь есть кафе, а также куча красивых закоулков для фото. На Воздвиженке есть своя ратуша с классной смотровой площадкой.

Самый старый жилой дом Киева

– Его нелегко найти, просто так с улицы не заметите. Нужно войти в арку жилых домов в центре Подола (Контрактовая площадь, 7). Вы наткнетесь на маленький частный деревянный домик, построенный в 1760 году, — рассказал Макс.

В нем до сих пор живут люди — это седьмое поколение владельцев Нечаевых. Тополь возле дома также имеет свою историю — дерево посадили 9 мая 1945 года, в День Победы.

Замковая гора

Вход на Замковую гору с Андреевского спуска — это мистическая локация. Главный ориентир – памятник Николаю Гоголю. За ним есть лестница, по которой нужно подняться. Локация откроет великолепный вид на Воздвиженку, Подол, Днепр, мосты и дальние жилые районы Киева. Лучше приходить на закате — город раскрывается в совершенно новом облике.

Пейзажна аллея

– Это арт-пространство под открытым небом для интересных прогулок и ярких фото. Лучше всего приходить в будние дни — в выходные даже стать негде, — делится впечатлением Ольга.

Аллея художников расположена рядом с Андреевским спуском, по которому можно пройти в парк Владимирская горка, а из него – на знаменитый стеклянный мост и до Арки Дружбы народов.

Николаевский костел

– Костел также известен как Национальный дом органной и камерной музыки, – рассказывает Макс.

Это идеальное место для свадебных фотосессий и снимков в Instagram. Готическому храму – более ста лет. Построил эту красоту известный киевский архитектор Владислав Городецкий.