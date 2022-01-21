Державна авіаційна служба України затвердила перелік курортних напрямків, куди зможуть літати українські авіакомпанії. Так, зараз у списку — подорожі 29 країнами, а загальна кількість напрямків – 96.

Зміни набудуть чинності з 27 березня — тоді Україна перейде на літній час, адже список створювався для літнього сезону.

Так, до списку увійшли курортні країни — Єгипет, Туреччина, Болгарія, Італія, Грузія, Греція, Іспанія, Чорногорія і Хорватія. Також любителі екзотичних країн зможуть оцінити Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу та Таїланд.

Повний список курортних напрямків:

Албанія : Тиран;

: Тиран; Болгарія : Варна, Бургас, Пловдів;

: Варна, Бургас, Пловдів; В’єтнам : Камрань;

: Камрань; Греція : Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;

: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза; Грузія : Батумі;

: Батумі; Домінікана : Пунта-Кана, Ла Романа;

: Пунта-Кана, Ла Романа; Єгипет : Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;

: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух; Ізраїль : Ейлат;

: Ейлат; Індія : Гоа;

: Гоа; Індонезія : Денпасар;

: Денпасар; Йорданія : Акаба;

: Акаба; Іспанія : Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де

: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де Майорка , Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца; Італія : Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін;

: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін; Кіпр : Пафос;

: Пафос; Китай : Санья, Хайкоу;

: Санья, Хайкоу; Куба : Варадеро;

: Варадеро; Мальдіви : Мале;

: Мале; Мальта : Лука;

: Лука; Марокко : Агадір, Касабланка;

: Агадір, Касабланка; ОАЕ : Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;

: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалія : Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словенія : Марібор, Любляна;

: Марібор, Любляна; Таїланд : Пхукет, Крабі, Утапао;

: Пхукет, Крабі, Утапао; Танзанія : Занзібар;

: Занзібар; Туніс : Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;

: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба; Туреччина : Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;

: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір; Хорватія : Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;

: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар; Чорногорія : Тіват, Підгориця.

: Тіват, Підгориця. Шрі-Ланка: Коломбо;

Обмежень на кількість рейсів немає — будь-яка авіакомпанія може здійснювати стільки перельотів, скільки хоче і робити це з будь-якого аеропорту країни. Щоправда, рейси потрібно робити не рідше одного на тиждень чи трьох на місяць, а перед цим – отримати дозвіл від регуляторів.

Нещодавно туристична платформа Tripadvisor склала список найпопулярніших туристичних напрямків у 2022 році. Так, лідером за популярністю буде Дубай. На другому місці – загадковий, але затишний Лондон, а на третьому місці Канкун, Мексика. До списку також потрапили Балі, Кріт, Рим, Стамбул та Париж.

Всі ці місця залучатимуть туристів з настанням сезону навіть усупереч пандемії та карантинним обмеженням.