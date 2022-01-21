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Майже 100 курортів: куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

21 Січня 2022, 12:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Самолет
Джерело: Depositphotos

Державна авіаційна служба України затвердила перелік курортних напрямків, куди зможуть літати українські авіакомпанії. Так, зараз у списку — подорожі 29 країнами, а загальна кількість напрямків – 96.

Зміни набудуть чинності з 27 березня — тоді Україна перейде на літній час, адже список створювався для літнього сезону.

Так, до списку увійшли курортні країни — Єгипет, Туреччина, Болгарія, Італія, Грузія, Греція, Іспанія, Чорногорія і Хорватія. Також любителі екзотичних країн зможуть оцінити Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу та Таїланд.

Повний список курортних напрямків:

  • Албанія: Тиран;
  • Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів;
  • В’єтнам: Камрань;
  • Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;
  • Грузія: Батумі;
  • Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;
  • Ізраїль: Ейлат;
  • Індія: Гоа;
  • Індонезія: Денпасар;
  • Йорданія: Акаба;
  • Іспанія: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де
  • Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
  • Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін;
  • Кіпр: Пафос;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Куба: Варадеро;
  • Мальдіви: Мале;
  • Мальта: Лука;
  • Марокко: Агадір, Касабланка;
  • ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;
  • Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Словенія: Марібор, Любляна;
  • Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
  • Танзанія: Занзібар;
  • Туніс: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;
  • Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;
  • Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;
  • Чорногорія: Тіват, Підгориця.
  • Шрі-Ланка: Коломбо;

Обмежень на кількість рейсів немає — будь-яка авіакомпанія може здійснювати стільки перельотів, скільки хоче і робити це з будь-якого аеропорту країни. Щоправда, рейси потрібно робити не рідше одного на тиждень чи трьох на місяць, а перед цим – отримати дозвіл від регуляторів.

Нещодавно туристична платформа Tripadvisor склала список найпопулярніших туристичних напрямків у 2022 році. Так, лідером за популярністю буде Дубай. На другому місці – загадковий, але затишний Лондон, а на третьому місці Канкун, Мексика. До списку також потрапили Балі, Кріт, Рим, Стамбул та Париж.

Всі ці місця залучатимуть туристів з настанням сезону навіть усупереч пандемії та карантинним обмеженням.

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Відпочинок , Літаки
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