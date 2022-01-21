Державна авіаційна служба України затвердила перелік курортних напрямків, куди зможуть літати українські авіакомпанії. Так, зараз у списку — подорожі 29 країнами, а загальна кількість напрямків – 96.
Зміни набудуть чинності з 27 березня — тоді Україна перейде на літній час, адже список створювався для літнього сезону.
Так, до списку увійшли курортні країни — Єгипет, Туреччина, Болгарія, Італія, Грузія, Греція, Іспанія, Чорногорія і Хорватія. Також любителі екзотичних країн зможуть оцінити Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу та Таїланд.
Повний список курортних напрямків:
- Албанія: Тиран;
- Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів;
- В’єтнам: Камрань;
- Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;
- Грузія: Батумі;
- Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;
- Ізраїль: Ейлат;
- Індія: Гоа;
- Індонезія: Денпасар;
- Йорданія: Акаба;
- Іспанія: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де
- Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
- Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін;
- Кіпр: Пафос;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Куба: Варадеро;
- Мальдіви: Мале;
- Мальта: Лука;
- Марокко: Агадір, Касабланка;
- ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Словенія: Марібор, Любляна;
- Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
- Танзанія: Занзібар;
- Туніс: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;
- Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;
- Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;
- Чорногорія: Тіват, Підгориця.
- Шрі-Ланка: Коломбо;
Обмежень на кількість рейсів немає — будь-яка авіакомпанія може здійснювати стільки перельотів, скільки хоче і робити це з будь-якого аеропорту країни. Щоправда, рейси потрібно робити не рідше одного на тиждень чи трьох на місяць, а перед цим – отримати дозвіл від регуляторів.
Нещодавно туристична платформа Tripadvisor склала список найпопулярніших туристичних напрямків у 2022 році. Так, лідером за популярністю буде Дубай. На другому місці – загадковий, але затишний Лондон, а на третьому місці Канкун, Мексика. До списку також потрапили Балі, Кріт, Рим, Стамбул та Париж.
Всі ці місця залучатимуть туристів з настанням сезону навіть усупереч пандемії та карантинним обмеженням.