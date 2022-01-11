Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відпочинок

Куди українці літали у 2021 році: 10 найпопулярніших напрямків

11 Січня 2022, 15:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Куди українці літали у 2021 році: 10 найпопулярніших напрямків
Джерело: Pexels

Попри пандемію коронавірусу та численні обмеження, у 2021 році українці мали більше можливостей для подорожей.

За даними аеропорту Бориспіль, минулого року там обслужили понад 9 млн. пасажирів. Таким чином пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 млн. пасажирів.

Найчастіше українські туристи літали до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. Також до десятки популярних напрямків увійшли Дубай, Тель-Авів, Амстердам та Одеса.

Найпопулярніші напрямки серед українців:

  1. Анталія;
  2. Шарм-ель-Шейх;
  3. Хургада;
  4. Стамбул;
  5. Дубай;
  6. Тель-Авів;
  7. Амстердам;
  8. Даламан;
  9. Анкара;
  10. Одеса.

За цими напрямками подорожувало 52% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.

Раніше ми писали про зимовий відпочинок в Україні. Ідеальним варіантом для відпустки є гірськолижний курорт. Там можна освоїти новий вид спорту, покататися на лижах чи просто помилуватися фантастичними краєвидами.

Рейтинг найкращих зимових курортів України – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
природаКоста-Ріка, Лодзь, острів Бонейр: 25 напрямків для подорожей в 2022 році

Теги
подорож
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка