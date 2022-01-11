Попри пандемію коронавірусу та численні обмеження, у 2021 році українці мали більше можливостей для подорожей.

За даними аеропорту Бориспіль, минулого року там обслужили понад 9 млн. пасажирів. Таким чином пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 млн. пасажирів.

Найчастіше українські туристи літали до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. Також до десятки популярних напрямків увійшли Дубай, Тель-Авів, Амстердам та Одеса.

Найпопулярніші напрямки серед українців:

Анталія; Шарм-ель-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Тель-Авів; Амстердам; Даламан; Анкара; Одеса.

За цими напрямками подорожувало 52% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.

Раніше ми писали про зимовий відпочинок в Україні. Ідеальним варіантом для відпустки є гірськолижний курорт. Там можна освоїти новий вид спорту, покататися на лижах чи просто помилуватися фантастичними краєвидами.

Рейтинг найкращих зимових курортів України – читайте на Фактах ICTV.