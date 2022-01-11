Попри пандемію коронавірусу та численні обмеження, у 2021 році українці мали більше можливостей для подорожей.
За даними аеропорту Бориспіль, минулого року там обслужили понад 9 млн. пасажирів. Таким чином пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 млн. пасажирів.
Найчастіше українські туристи літали до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. Також до десятки популярних напрямків увійшли Дубай, Тель-Авів, Амстердам та Одеса.
Найпопулярніші напрямки серед українців:
- Анталія;
- Шарм-ель-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Дубай;
- Тель-Авів;
- Амстердам;
- Даламан;
- Анкара;
- Одеса.
За цими напрямками подорожувало 52% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.
Раніше ми писали про зимовий відпочинок в Україні. Ідеальним варіантом для відпустки є гірськолижний курорт. Там можна освоїти новий вид спорту, покататися на лижах чи просто помилуватися фантастичними краєвидами.
Рейтинг найкращих зимових курортів України – читайте на Фактах ICTV.